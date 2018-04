Braziliaanse ex-president Lula zal zich bij de politie melden

'Ik zal het arrestatiebevel aanvaarden', zei de 72-jarige politicus zaterdag na een herdenkingsdienst voor zijn vorig jaar overleden echtgenote in São Paulo. Lula had vrijdag nog een gerechtelijk bepaalde termijn voor zijn aanmelding bij de politie laten verstrijken.

Lula is betrokken bij het schandaal rond smeergeld van het staatsolieconcern Petrobras in ruil voor lucratieve overheidscontracten. Hij is wegens corruptie tot twaalf jaar cel veroordeeld. Meerdere verzoeken om tot het eind van de beroepsprocedure op vrije voeten te mogen blijven, werden afgewezen.

Lula was tussen 2003 en 2011 staatshoofd van Brazilië. Bij de verkiezingen van oktober wilde hij zich opnieuw kandidaat stellen voor het hoogste staatsambt. Het is onduidelijk of dat na zijn opsluiting nog mogelijk is. De peilingen worden in elk geval aangevoerd door Lula met 36 procent. /