Braziliaanse minister wil dictatuur uit schoolboek

De Braziliaanse minister van Onderwijs, Ricardo Vélez, heeft een flinke polemiek veroorzaakt in zijn land.

De Colombiaans-Braziliaanse filosoof wil dat in de schoolboeken niet wordt gesproken over een dictatuur als verwezen wordt naar de militaire regeringen die het land van 1964 tot 1985 bestuurden. Die periode was volgens hem een ‘van economische bloei’, ingeluid door de staatsgreep op 31 maart 1964.