Braziliaanse president op ramkoers met justitie

In Brazilië lopen de spanningen tussen Jair Bolsonaro en het hooggerechtshof op. Een nieuwe climax in het conflict is vrijdagavond Braziliaanse tijd bereikt. Toen diende de president in de senaat een verzoek in om een magistraat van het hooggerechtshof af te zetten die hem in het vizier nam vanwege 'vermoedelijke aanvallen op de democratie'.