Braziliaanse president versoepelt wapenwet

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro trommelde dinsdag zijn regering op voor de wekelijkse ministerraad in het Palácio do Planalto. Bij aanvang van de vergadering ondertekende de ultrarechtse politicus een decreet dat de regels rond wapenbezit versoepelt.

Ratificatie in parlement

Het is momenteel onduidelijk of Bolsonaro voldoende steun voor het decreet weet te verzamelen in het parlement. Hij moet sowieso op zoek naar 'partners in crime' want zijn partij heeft geen meerderheid.