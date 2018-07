Braziliaanse rechter beveelt vrijlating ex-president Lula

Lula zat een gevangenisstraf van 12 jaar uit wegens zijn rol in een groot omkopingsschandaal. Hij was volgens het gerecht betrokken bij het schandaal rond smeergeld van het staatsolieconcern Petrobras in ruil voor lucratieve overheidscontracten. Hij zou een luxeappartement in een badplaats in het zuiden van Brazilië als steekpenning aanvaard hebben van OAS, een bouwonderneming die contracten bij Petrobras wou krijgen. Lula heeft de beschuldiging altijd ontkend.