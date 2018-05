Braziliaanse truckers leggen het land plat

Het akkoord was een welgekomen zaak voor de grootste economie van Latijns-Amerika, waarvan het transport vooral over de weg verloopt. Het openbaar vervoer en de afvalophaling waren al dagenlang stopgezet en de vleesindustrie moest haar productie staken. Vliegtuigen konden niet vertrekken omdat er niet voldoende kerosine voorradig was, winkelschappen waren leeg en de productie in fabrieken viel stil.