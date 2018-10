Brazilianen kiezen nieuwe president

De 63-jarige Bolsonaro is de favoriet voor de eerste ronde. De voormalige legerkapitein zit niet verlegen om een racistische, seksistische of homofobe uitspraak meer of minder en dat gaat er bij een deel van de bevolking in als zoete koek. Zijn tegenstanders noemen hem 'de Braziliaanse Trump': hij positioneert zichzelf als de 'authentieke en recht-voor-de-raap'-kandidaat die weigert te buigen voor politieke correctheid. En net als Trump zien analisten in Bolsonaro een symptoom van de democratische crisis van het land.