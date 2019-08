Brazilië: 'Bedankt, maar Europa kan geld beter zelf gebruiken'

Brazilië wijst de 20 miljoen euro noodhulp van de G7 af. Het raadt de Franse president Emmanuel Macron aan zich op zijn eigen land te concentreren.

De Braziliaanse regering heeft maandag de hulp van de G7 bij het bestrijden van de grote bosbranden in de Amazone afgeslagen. 'We waarderen het aanbod, maar die fondsen kunnen misschien relevanter zijn voor de herbebossing van Europa', zei Onyx Lorenzoni, de stafchef van president Jair Bolsonaro.

De Franse president Emmanuel Macron maakte maandag bekend dat de G7 20 miljoen wou uittrekken om de branden in het Braziliaans Amazonewoud te helpen blussen. Hoewel Brazilië eerst had laten uitschijnen dat hulp welkom was, veranderde de toon in de loop van de dag.

Niet gemakkelijk

'Macron slaagt er zelfs niet in een voorspelbare brand te vermijden in een kerk die deel uit maakt het werelderfgoed van de mensheid en hij wil ons land de les spellen?', zei Lorenzoni, verwijzend naar de verwoestende brand in de Notre-Dame in Parijs op 15 april. 'Hij heeft nog veel werk in zijn eigen land en in de Franse kolonies.'

Macron kwam de voorbije dagen zwaar in botsing met Bolsonaro. Die pikte het niet dat hij de bosbranden in de Amazone tot een prioriteit van de G7-top had gemaakt en verweet hem een 'kolonialistische mentaliteit'. Macron beschuldigde de Braziliaanse president er dan weer van gelogen te hebben over zijn milieu- en klimaatengagementen. Zelfs de presidentsvrouwen werden in het conflict betrokken.