Brazilië en Mexico melden recordaantal coronadoden

Met 1.349 overlijdens in 24 uur registreerde Brazilië een nieuw dagrecord, zo heeft het ministerie van Volksgezondheid gemeld. Ook in Mexico piekt de epidemie.

Ook in andere delen van Latijns-Amerika woekert het virus verder. In Mexico is de dagelijkse balans woensdag voor het eerst boven de 1.000 overlijdens uitgekomen, aldus het ministerie van Volksgezondheid. De voorbije 24 uur overleden er 1.092 mensen. Het geregistreerde dodental staat nu op 11.729. In Mexico zijn er de voorbije 24 uur 3.912 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat eveneens een record is. Het aantal besmettingen staat nu op 101.238.