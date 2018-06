Brazilië likt zijn wonden na slepende staking

Na elf dagen is een staking van vrachtwagenchauffeurs in Brazilië geëindigd. Het lot van de regering Temer hing aan een zijden draadje. De schade is groot.

Van onze correspondent in Rio de Janeiro

Met een stevige kater wordt Brazilië wakker uit een staking van vrachwagenchauffeurs van elf dagen. De chauffeurs hebben de dieselprijs voor zestig dagen omlaag gekregen, maar de benzineprijs is gestegen. Ook levensmiddelen, die door de wegblokkades niet op de plaats van bestemming aankwamen, zijn fors duurder geworden.

En niet in het minst: het volk zal de inkomstenderving door de verlaging van de dieselprijs moeten ophoesten. Dat bedrag van ruim 3 miljard euro moet onder andere komen uit bezuinigingen in onderwijs en gezondheidszorg, precies de sectoren waar de Brazilianen zo ontevreden over zijn en juist meer budget voor willen.

Een rebelse sfeer maakte zich van het land meester toen op 21 mei de vrachtwagenchauffeurs gingen staken omdat de dieselprijs alweer omhoog was gegaan. De benzinestations raakten zonder brandstof, veel bussen reden niet meer en vluchten werden afgelast, kinderen en onderwijzers konden niet meer naar school gaan, allemaal vanwege brandstofgebrek.

De schappen voor groenten en fruit in de winkels boden een troosteloze aanblik. In Rio ging zelfs het gerucht dat door de staking de watervoorziening in gevaar kwam. De vrachtwagens met chemicaliën voor de zuivering stonden vast door de wegblokkades.

Regering in paniek

Maar die chauffeurs hadden toch maar mooi voor elkaar gekregen wat met protesten op straat nooit lukte: het hele land lag plat en de regering was in paniek. Die besloot vorige week de dieselprijs met ruim 10 procent te verlagen. Maar een deel van de chauffeurs bleef actie voeren en ruim 500 blokkades door het hele land bleven voor problemen zorgen.

Luziete Fernandes, een stevige goedlachse vijftigster, die maaltijden op straat verkoopt en op maandag altijd boodschappen doet, kon geen paprika, bosui, koriander en bleekselderij krijgen. De schade viel nog mee. Toen de staking begon, kocht ze extra hoeveelheden om in geval van schaarste niet in de problemen te komen.

Er bestaat geen oorlog zonder bloedverlies Luizete Fernandes

Maar Fernandes verklaarde zelf offers te willen brengen, als met de staking de regering Temer ten val kon worden gebracht. 'Er bestaat geen oorlog zonder bloedverlies', verklaarde ze strijdlustig. 'Ik zou willen dat het nog vijf dagen plat lag. Dan zou die bok uit de hel wel aftreden. Die man komt uit de hel. Daarom redt hij het vege lijf.'

Tegen president Temer lopen meerdere justitiële onderzoeken wegens corruptie, maar omdat hij justitiële onschendbaarheid geniet, kan hij alleen door het Hooggerechtshof worden vervolgd en dat werkt in een tergend traag tempo. Ook wordt de president ervan beschuldigd congresleden om te kopen en mensen die te veel weten baantjes te geven, allemaal om justitie de pas af te snijden.

De Brazilianen die nog in hem geloven zijn op de vingers van één hand te tellen en er is een niet onaanzienlijke groep mensen die gelooft dat alleen het leger in Brazilië een eind kan maken aan de chaos en corruptie in de politiek. Hun roep klinkt steeds luider.

Diep verdeeld

De staking van de vrachtwagenchauffeurs leek dan ook dé kans om Temer ten val te brengen. Maar de Brazilianen, die het er grotendeels wel over eens zijn dat hij een waardeloze president is en dat hij weg moet, zijn diep verdeeld over hoe het dan verder moet.

Wordt de steun voor een coup van de militairen groter, het afgrijzen en de ongerustheid aan de andere kant groeit ook. Links Brazilië steunde daarom voor een deel de staking niet. De mensen die de staking wél steunden, hoopten op een val van de regering en vervroegde verkiezingen. Die staan nu voor oktober van dit jaar geagendeerd.

Uiteindelijk veranderde de strijdlustige Luziete Fernandes, die ook links stemt, van gedachten. 'Ik denk toch dat het beter is als Temer de rit uitzit', verklaarde ze bedachtzaam. 'Ik ben bang dat de militairen het overnemen en dat is bloedlink.'

Schermvullende weergave De Braziliaanse president Michel Temer. ©AFP

Even leek het lot van president Temer nog aan een zijden draadje te hangen. De werknemers in de oliesector legden vanaf afgelopen woensdag ook het werk neer. Zij wilden dat de brandstofprijs niet langer marktconform zou zijn, maar net als in de dagen van de socialistische presidenten Lula en Rousseff door de regering vastgesteld zouden worden.

De werknemers uit de oliesector eisten het aftreden van de bestuursvoorzitter van het staatsoliebedrijf Petrobras, die onderdelen van het bedrijf aan het verkopen is. Privatisering is voor links Brazilië absoluut uit den boze.

Maar toen president Temer het leger de weg opstuurde om de blokkades op te ruimen en vervolgens justitie de staking in de oliesector illegaal verklaarde, keerde het tij. De stakingen waren definitief gebroken. De laatste vrachtwagenchauffeurs, die ‘s lands grootste haven, die van Santos in de deelstaat São Paulo, blokkeerden, gaven gisteren (vrijdag) ook op.

Flink duurder

Het land kijkt nu tegen een schadepost van ruim 11,4 miljard euro aan, verdeeld over dertien sectoren, waaronder brandstof, kippen en varkens en de chemische industrie, meldde het tijdschrijft Exame (Onderzoek). Werd voor 2018 een jaar geleden nog een economische groei van meer dan 3 procent verwacht, mede door de stakingen zal de 2 procent waarschijnlijk niet gehaald worden, verwachten economen.

11,4 miljard euro Dure blokkades De staking en blokkades kostten de Braziliaanse economie 11,4 miljard euro.

Fabrieken kwamen stil te liggen, export werd onderbroken en levend vee dat in de blokkades stond, overleefde die niet. Het gaat om zeventig miljoen kippen en twintig miljoen varkens. Intussen stegen afgelopen week de voedselprijzen met meer dan twintig procent.

Luziete Fernandes berust in de situatie: 'Alles is flink duurder geworden en de armen betalen zoals altijd weer de rekening, maar ik ben blij dat ik alles weer kan krijgen.' Ze wil net als de vakbonden in de oliesector dat de oliemaatschappij Petrobras in handen van de staat blijft en dat de opbrengsten uit de olie ten goede komen aan het land.