Brazilië schrapt corona-dodentol uit statistieken

De 'statistische zuivering' komt er op het ogenblik dat Brazilië uitgegroeid is tot één van de mondiale brandhaarden van de covid-19 crisis.

Die tol is grimmig: met 673.000 bevestigde besmettingen met het coronavirus is Brazilië na de Verenigde Staten het zwaarst getrofen. Dat cijfer is bovendien zo goed als zeker een onderschatting, omdat er nog altijd heel weinig getest wordt. Met net geen 36.000 overlijdens heeft het Zuid-Amerikaanse land Italië ingehaald, alleen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tellen meer slachtoffers.