Brazilië telt nu meer coronadoden dan Italië

Het Latijns-Amerikaanse land, dat al 34.021 overlijdens betreurde, telt nu meer doden dan Italië. Met 1.473 overlijdens in één dag vestigde Brazilië ook opnieuw een triest record. Het is de derde dag op rij dat het Latijns-Amerikaanse land een recordaantal doden moet registreren, na 1.262 op dinsdag en 1.349 op woensdag.

De totale dodentol is in Brazilië gestegen tot 34.021. Ook al nemen experts aan dat het werkelijke cijfer nog een stuk hoger ligt, toch telt het land intussen al meer slachtoffers dan Italië, dat 33.689 doden betreurt. Brazilië heeft wel ruim drie keer zoveel inwoners als Italië. Enkel de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tellen meer doden dan Brazilië.

Ook het aantal besmettingen blijft snel toenemen in Brazilië. Het voorbije etmaal werden bijna 31.000 nieuwe infecties gemeld door de autoriteiten. In totaal zijn nu ruim 580.000 gevallen van het coronavirus vastgesteld in het land. Alleen in de VS is het aantal bekende infecties hoger, met ruim 1,8 miljoen besmettingen.