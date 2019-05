Brazilië vreest opnieuw ramp met dam mijnbouwgigant Vale

Het zou de derde keer in 3,5 jaar zijn dat een dam van Vale, de grootste ijzerertsproducent in de wereld, een humanitaire en milieuramp veroorzaakt in de grootste economie van Latijns-Amerika. Vale riskeert al miljardenboetes voor nalatigheid bij de vorige dambreuken.

'Leef ik zondag nog?' Dat is de enige vraag die momenteel door de hoofden spookt van de zowat 30.000 inwoners van Barão de Cocais, een gemeente in de zuidoostelijke deelstaat Minas Gerais.

13 kilometer oostwaarts staat een 85 meter hoge dam van Vale op instorten. 'De Sul Superior-dam kan op elk moment breken', waarschuwde de grootste ijzerertsproducent in de wereld eerder deze week.

Als het doemscenario zich voltrekt, dreigt een ramp voor Barão de Cocais. De zowat 6 miljoen kubieke meter mijnafval in de dam dreigt de gemeente helemaal van de kaart te vegen.

Opperste staat van paraatheid

De afgelopen dagen evacueerde Vale met de hulp van de civiele bescherming al zo'n 1.000 mensen die vlak bij de dam wonen. Tienduizenden anderen in de zogenaamde 'tweede gevarenzone' verkeren sindsdien in opperste staat van paraatheid en waakzaamheid.

Volgens de Braziliaanse regelgeving is Vale niet verplicht die mensen te evacueren omdat ze voldoende tijd hebben om te vluchten of gered te worden. Een Braziliaanse rechter beval het Braziliaanse bedrijf wel de omwonenden op de hoogte te brengen van het imminente gevaar en hen te laten weten wat ze moeten doen bij een eventuele ramp.

En dus verspreidde Vale de voorbije dagen folders onder de inwoners van Barão de Cocais. Met de hulp van de civiele bescherming plaatsten ze in de straten pijlen met de vluchtroutes en verfden ze bochten, trottoirranden en bruggen oranje om aan te geven welke gebieden wellicht overstromen bij een dambreuk.

Evacuatieoefening

Afgelopen weekend vond ook een evacuatieoefening plaats. Alle inwoners slaagden erin de gevarenzone te ontvluchten in een tijdsbestek van 51 minuten. 'Dat zou moeten volstaan om een eventuele modderstroom voor te blijven, want volgens onze berekeningen zou het 1 uur en 12 minuten duren voor de modder de gemeente bereikt als de dam het begeeft', poogde Lucas Menezes, een lid van de civiele bescherming, de bevolking gerust te stellen.

Schermvullende weergave Vale, de grootste ijzerertsproducent in de wereld, ligt onder vuur omdat hij het niet zo nauw zou nemen met de veiligheidsregels rond zijn dammen. ©REUTERS

Zonder veel succes. 'Wat gebeurt er als het echt zover is? Tijdens de oefening vorig weekend stonden we allemaal piekfijn uitgedost bij onze voordeur te wachten tot de sirenes afgingen. Stel je voor dat we onder de douche staan of in bed liggen als de dam breekt. Raken we dan nog op tijd weg?', vragen de inwoners van Barão de Cocais zich af.

Ze zijn ook boos op Vale. Die zou op 21 februari na een inspectie gewaarschuwd zijn dat de Sul Superior-dam 'niet stabiel' was. Pas een maand later kondigde het bedrijf de hoogste alarmfase af. Daardoor wordt de civiele bescherming automatisch ingeschakeld om de veiligheid van de bewoners van de 'tweede gevarenzone' te bewaken.

Reputatieschade Vale

De reputatie van Vale had begin dit jaar al een serieuze knauw gekregen toen een van zijn andere dammen in Minas Gerais het begaf. De daaropvolgende modderstroom veegde Brumadinho, zowat 145 kilometer ten westen van Barão de Cocais, van de kaart.

7 miljard dollar boete Als Vale op basis van de Braziliaanse anticorruptiewet een veroordeling oploopt in de zaak rond de ramp in Brumadinho, zou de boete kunnen oplopen tot circa 7 miljard dollar, 20 procent van zijn omzet in 2018, schatten onderzoekers.

Bij de dambreuk kwamen wellicht meer dan 300 mensen om het leven. Het was de dodelijkste mijnramp van dat type in meer dan 50 jaar.

Al snel kwam Vale onder vuur te liggen. Uit politieonderzoek bleek dat de ijzerertsgigant het niet zo nauw nam met de veiligheidsregels. Inspecteurs van auditbedrijven zouden onder druk gezet zijn om positieve rapporten af te leveren, ook al hadden controles uitgewezen dat verschillende van Vales dammen in Brazilië het etiket 'veilig en stabiel' niet verdienden.

Miljardenboetes

De mijnbouwgigant riskeert dan ook miljardenboetes. 'Als het bedrijf op basis van de Braziliaanse anticorruptiewet een veroordeling oploopt, zou de boete kunnen oplopen tot circa 7 miljard dollar, 20 procent van zijn omzet in 2018', schatten onderzoekers.