Chileense oppositie begint afzettingsprocedure tegen president

In de Pandora Papers zijn documenten gelekt van 14 kantoren die constructies in belastingparadijzen opzetten. Ze openen een doos van Pandora, met meer dan 11,9 miljoen bestanden over postbusvennootschappen in beruchte belastingparadijzen. Het gaat om 2,94 terabyte aan vertrouwelijke gegevens. De Panama Papers, waarbij de onthullingen beperkt bleven tot één advocatenkantoor in Panama, leidden vijf jaar geleden tot een stortvloed aan financiële schandalen over de hele wereld.

Samen met het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ en ruim 600 journalisten van 150 media over de hele wereld onderzocht De Tijd maandenlang de documenten van de Pandora Papers. Het is de grootste samenwerking in de journalistieke geschiedenis. Met de hulp van Knack en Le Soir doorploegden we meer dan 33.700 bestanden die naar België verwezen. We kwamen 1.217 Belgen of inwoners van ons land op het spoor, die in totaal 1.215 postbusvennootschappen en trusts lieten oprichten in belastingparadijzen.