Chili rekent op linkse millennial om koperreus om te vormen tot 'Europese' welvaartsstaat

Tien jaar nadat hij als studentenleider gestreefd heeft naar een 'ander' Chili, krijgt Gabriel Boric weldra een uitgelezen kans om de koper- en lithiumreus te transformeren. Dit keer als president. Mijnbouwers wachten gespannen af welke rol de linkse millennial hen toebedeelt in zijn 'op Europese leest geschoeide' welvaartsstaat.

In Chili zijn maandag mogelijk heel wat mensen met een kater ontwaakt. Sommigen als gevolg van het feestgedruis waarin ze zich hadden gestort nadat hun favoriet, de linkse Gabriel Boric, zondagavond uitgeroepen was tot winnaar van de meest onzekere presidentsrace sinds het einde van de dictatuur (1973-1990). Anderen omdat hun 'hoop in bange dagen', José Antonio Kast - een uiterst rechtse bewonderaar van oud-dictator Augusto Pinochet, in het zand gebeten had.

Nadat de peilingbureaus wekenlang een nek-aan-nekrace voorspeld hadden tussen twee 'extreme' kandidaten die een erg verschillend maatschappijbeeld voorstaan, helde de balans uiteindelijk duidelijk over naar de 35-jarige Boric. De millennial, die in 2011 nationale bekendheid verwierf als leider van massaal studentenprotest, wist 56 procent van de kiezers te verleiden. Zijn 55-jarige rivaal, die de strijd tegen criminaliteit en migratie hoog in het vaandel draagt, strandde op 44 procent.

Boric speelde de afgelopen maanden gevat in op het ongenoegen over de grote ongelijkheid in de maatschappij dat leeft onder een aanzienlijk deel van de bevolking. 30 jaar neoliberaal beleid hielpen het land weliswaar aan puike economische prestaties, maar het model, dat in de steigers is gezet tijdens de dictatuur, leidde ook tot een gapende kloof tussen de rijke elite en het leeuwendeel van de bevolking.

In het najaar van 2019 barstte de etterbuil open. Wekenlang trokken boze burgers de straat op om beter en betaalbaar onderwijs en dito gezondheidszorg te eisen, net als hogere minimumlonen en pensioenen en een eerlijkere verdeling van 's lands rijkdom over alle lagen van de bevolking.

Welvaartsstaat

Die verzuchtingen vielen niet in dovemansoren bij Boric. 'De wieg van het neoliberalisme stond in Chili. Daar zal het systeem ook ten grave gedragen worden', stelde hij tijdens de verkiezingscampagne.

Ik wil in Chili een systeem invoeren dat in Europa een evidentie lijkt. Ik wil een welvaartsstaat creëren zodat alle burgers dezelfde rechten hebben, los van de vraag hoeveel geld iemand in zijn portefeuille heeft zitten. Gabriel Boric Verkozen Chileense president

De politicus met Kroatische en Catalaanse roots wil zijn land laten vervellen tot een welvaartsstaat die 'op Europese leest geschoeid' is. 'Ik wil in Chili een systeem invoeren dat in Europa een evidentie lijkt. Ik wil een welvaartsstaat creëren zodat alle burgers dezelfde rechten hebben, los van de vraag hoeveel geld iemand in zijn portefeuille heeft zitten', zei hij aan het Franse persagentschap AFP.

Met de inkomsten uit hogere belastingen voor rijken en (mijnbouw)bedrijven wil hij de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg voor alle burgers opkrikken. Daarnaast bepleit hij de invoering van een staatspensioen. Vandaag kent Chili een privépensioensysteem.

Milieu

Ook de strijd tegen de klimaatverandering wil Boric hoog op de agenda plaatsen. Hij liet al verstaan zich te zullen verzetten tegen mijnbouwprojecten die een te grote impact hebben op het milieu. 'We willen geen projecten die ons land kapotmaken, die gemeenschappen kapotmaken', klonk het zondagavond.

De uitspraken leiden tot de nodige zenuwachtigheid in de mijnbouwsector. Voor spelers in die tak staat dan ook veel op het spel. Chili is niet alleen de grootste koperproducent en de op een na grootste lithiumproducent ter wereld. Het zit ook op de grootste mondiale reserves van metalen die cruciaal zijn voor de energietransitie.

De mijnbouwbedrijven waren er zondagavond dan ook als de kippen bij om Boric op te roepen tot 'redelijkheid en een dialoog om het voortbestaan van de industrie veilig te stellen'.

Bruggenbouwer

Maar hoe hard kan de linkse millennial het spel spelen zodra hij op 11 maart 2022 de presidentiële fakkel overgenomen heeft van de rechtse zakenman Sebastián Piñera? De economische groei dreigt volgend jaar flink terug te vallen. En in het parlement kan de nieuwe president niet bogen op een meerderheid.

We reiken andere partijen de hand en zullen bruggen bouwen zodat onze burgers een beter leven kunnen leiden. Gabriel Boric Verkozen Chileense president

Boric beseft dat zijn ambitieuze transformatieplannen gedoemd zijn te mislukken als hij zich niet tot bruggenbouwer ontpopt. 'We kunnen niet blijven toelaten dat de armen de prijs betalen voor de ongelijkheid in Chili. We reiken andere partijen de hand en zullen bruggen bouwen zodat onze burgers een beter leven kunnen leiden', zei hij zondagavond in zijn overwinningsspeech.