Colombiaanse verkiezingen zijn test voor vredesproces met FARC-rebellen

De nieuwe start voor de ongeveer 7.000 ex-guerrillero's is het meest ambitieuze maatschappelijk project in Colombia. Velen onder hen kennen enkel de oorlog en dreigen zonder vooruitzichten op een job snel weer ondergronds te gaan.

Milde straffen voor FARC

Bovendien is het eind 2016 gesloten vredesverdrag met de FARC in het Zuid-Amerikaanse land nog steeds hoogst omstreden . Critici hekelen de relatief milde straffen en de financiële steun voor de gewezen guerrillero's.

Een van de punten in het vredesakkoord is de afspraak dat er tot 2026 minimum tien zetels - vijf in de Kamer en vijf in de Senaat- naar ex-guerrillero's gaan. Die komen trouwens op onder de naam FARC.