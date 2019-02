Crisis Venezuela - Luchtmachtgeneraal schaart zich achter Guaido

De verklaring kwam enkele uren voordat de oppositie weer de straat optrok om het opstappen van Maduro te eisen. In Caracas kwamen meer dan 100.000 mensen op straat. Guaido zei hen dat 'verandering' in Venezuela 'zeer, zeer nabij' is en dat er de komende dagen humanitaire hulp zal aankomen, waarbij hij het leger vroeg die te laten passeren. Hij verwelkomde ook de ommezwaai van de luchtmachtgeneraal en voegde eraan toe: 'Iedere functionaris die de zijde van de grondwet kiest is welkom'.