Cuba beleeft grootste protesten in decennia

Cuba was zondag getuige van zelden geziene protesten tegen het regime. De diepste economische crisis in decennia, een nijpend tekort aan voedsel, medicijnen en harde valuta, stroomonderbrekingen en een coronaopstoot deden de etterbuil barsten.

Cuba heeft een bewogen weekend achter de rug. In meer dan een dozijn steden op het Caribische eiland gingen zondag duizenden boze burgers de straat op om hun ongenoegen uit te schreeuwen over hun levensomstandigheden. De protesten, de grootste in bijna drie decennia in een land dat bekendstaat om zijn strikte politiecontrole en strenge toezicht op dissidenten, sloegen het regime met verstomming.

De bal ging zondagnamiddag aan het rollen in San Antonio de los Baños. In de ruim 33.000 inwoners tellende gemeente zo'n 25 kilometer ten zuidwesten van Havana bliezen honderden mensen verzamelen om de voortdurende stroomonderbrekingen aan te klagen.

Deelnemers aan de manifestatie en omstanders legden de actie met hun mobiele telefoon vast en verspreidden de beelden via sociale media. Niet veel later kreeg het initiatief navolging in andere steden en gemeenten.

Slogans als 'Vrijheid voor Cuba', 'Het is genoeg geweest', 'Weg met de dictatuur', 'Wij hebben honger', 'Wij hebben geen schrik', 'Biden, help Cuba' en 'Cuba is niet het bezit van de Communistische Partij' weergalmden door het hele land. Duizenden mensen lieten hun frustraties over de stand van hun land de vrije loop.

Val Sovjet-Unie

Met alle gevolgen van dien voor de bevolking. Door een slabakkende import zijn voeding en medicijnen de afgelopen jaren steeds schaarser geworden. Mensen staan vaak uren in de rij om almaar duurdere basisproducten als kip of brood te kopen.

De VS voeren een beleid van economische verstikking. Hun doel? Sociale onrust uitlokken en de befaamde regimewissel bewerkstelligen. Miguel Díaz-Canel Cubaanse president

Door coronalockdowns zaten heel wat Cubanen bovendien maanden zonder werk en inkomen. De pandemie deed ook het toerisme, een essentiële bron van inkomsten én dollars, stilvallen. Met een nijpend tekort aan harde valuta als resultaat.

De hoop dat het tij snel keert kreeg onlangs een deuk omdat het virus aan een opmars bezig is. Zondag stelde Cuba meer dan 6.900 nieuwe infecties vast op een totaal van zowat 238.500 besmettingen. In 24 uur overleden zeker 47 mensen aan de longziekte, een record. Ter vergelijking: sinds het begin van de pandemie registreerde het eiland van ruim 11 miljoen inwoners zo'n 1.540 overlijdens.

Volkswoede

De opborrelende volkswoede deed het regime maandag teruggrijpen naar een beproefd recept: de verantwoordelijkheid voor de economische en sociale malaise in de schoenen schuiven van de aartsvijand.

'De VS voeren een beleid van economische verstikking. Hun doel? Sociale onrust uitlokken en de befaamde regimewissel bewerkstelligen', zei president Miguel Díaz-Canel tijdens een toespraak tot de natie.

Het was de tweede keer in een etmaal dat de opvolger van Raúl Castro zich tot de bevolking richtte. Zondag had hij de Amerikaanse regering al verweten 'een groep contrarevolutionairen, huurlingen te betalen om manifestaties te organiseren'.

Hij riep 'alle revolutionairen in het land' op in de tegenaanval te gaan. 'Het strijdorder is gegeven. We roepen alle revolutionairen, alle communisten op om nu en de volgende dagen de straat op te gaan op de plaatsen waar die provocaties plaatsvinden en die vastberaden, krachtdadig en onbevreesd het hoofd te bieden.'