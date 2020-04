Cuba gebruikt corona voor internationaal charmeoffensief

De coronapandemie doet op het internationale toneel tal van diplomatieke charmeoffensieven ontstaan. Terwijl China en Rusland hun imago proberen op te poetsen, hoopt Cuba via zijn ‘witte brigades’ uit het internationale isolement te breken.

Sinds het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten voert Washington 'een campagne van maximale druk' tegen Cubaanse regime. De VS draaien Havana zowel economisch als politiek de duimschroeven steeds meer aan. Anno 2020 blijft niets meer over van de diplomatieke dooi die onder de vorige president Barack Obama tussen beide landen had plaatsgevonden. De wereldwijde coronacris biedt Cuba nu een zeldzame kans uit het isolement te breken, een kans die het met beide handen grijpt.

Augustus 2005, de orkaan Katrina richt in en rond de Amerikaanse stad New Orleans een humanitaire ravage aan. Het nabijgelegen Cuba mobiliseert een leger van 1.600 artsen om humanitaire bijstand te verlenen. Washington weigert de hulp van het communistische eiland. In september doopt de Cubaanse president Fidel Castro het medische team officieel om tot de 'Henry Reeve Brigade' of de 'witte brigade' van artsen. Het is de geboorte van een diplomatiek instrument dat Cuba vandaag ten volle inzet.

Nationale trots

Vandaag telt Cuba 726 bevestigde gevallen van Covid-19. Het eiland rekent op zijn uitstekende gezondheidszorg, die prestaties optekent die ver boven het mondiale gemiddelde liggen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zijn er op het eiland 82 artsen per 10.000 inwoners. Ter illustratie: in Frankrijk en de Verenigde Staten zijn dat er respectievelijk 32 en 26. Op vraag van de WGO ging Cuba in 2014 nog de ebola-epidemie bestrijden in West-Afrika.

593 Medische zorgverleners Cuba heeft al 593 medische zorgverleners gestuurd naar 14 landen die door het coronavirus getroffen zijn, waaronder Italië.

Cuba stuurde al een kleine 1.000 medische professionals naar 15 landen die door het coronavirus getroffen zijn, waaronder Italië. In Crema, Lombardije, hebben 52 Cubaanse dokters en verpleegkundigen een veldhospitaal met 32 intensivecarebedden opgezet. Op Twitter delen Cubaanse officials trots beelden van Cubaanse artsen die met applaus onthaald worden. Havana zet zich diplomatiek weer in de kijker. Maar ook zonder crisis heeft Cuba bijna 30.000 medische manschappen present staan in 59 landen.

Amerikaanse boycot

Het Cubaanse programma irriteert Washington. De regering van Trump probeert al langer een internationale coalitie te vormen tegen de Cubaanse gezondheidsmedewerkers. Met succes, sinds in Brazilië, Ecuador en Bolivia pro-Amerikaanse regimes aan de macht zijn gekomen. Maar door de uitbraak van de coronapandemie ligt het momentum weer aan de Cubaanse kant.

'De Cubaanse overheid steekt het grootste deel van het salaris van de dokters en verpleegsters in eigen zak, terwijl die in barre omstandigheden moeten werken', luidt de motivatie van de Amerikaanse campagne. 'Landen die de hulp van Cuba in de strijd tegen Covid-19 inroepen, moeten hun akkoorden herzien en een einde maken aan het misbruik.'

De pogingen van Washington om het communistische Cuba in het internationale isolement te duwen gaan terug tot de Koude Oorlog. In 1962 legden de VS Cuba een financieel en economisch embargo op, dat tot op vandaag doorloopt. Onder het presidentschap van Obama werd het embargo versoepeld, maar de Trump-administratie draaide die detente terug. Hoewel het embargo medische leveringen niet aan banden legt, bemoeilijkt het Cuba wel om de coronacrisis het hoofd te bieden.

'Het embargo is wreed en genocidaal', zegt het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid. Volgens de regering is onlangs wegens het embargo een door het Chinese concern Alibaba aangeboden levering van medisch materiaal niet aangekomen. Het Colombiaanse transtportbedrijf dat instond voor de levering zou zijn staart hebben ingetrokken, omdat de Amerikaanse aandeelhouders onder het handelsembargo vallen.

Miljarden

Havana heeft bekendgemaakt dat het jaarlijks 6,3 miljard broodnodige dollars opstrijkt met het wereldwijd verlenen van zijn publieke diensten. Gezondheidszorg maakt daar het leeuwendeel van uit.

In 2018 zagen preciezere cijfers het licht. Toen Brazilië tientallen Cubaanse dokters het land uitzette, bleek dat die maandelijks 3.100 dollar kregen van de Braziliaanse overheid. 70 procent van dat bedrag ging richting Havana. Omdat ze in eigen land minder dan 100 dollar per maand verdienen, zijn de buitenlandse missies toch zeer lucratief voor het Cubaanse gezondheidspersoneel.