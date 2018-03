Cubanen 'kiezen' nieuw parlement

Voor de eerste keer in bijna 60 jaar zal het presidentschap van het eiland toekomen aan iemand die niet de wapens opnam in de revolutie van 1959. Zijn naam zal op 19 april bekend zijn.

Die datum is geen toeval: het is de 57ste verjaardag van de mislukte invasie van de Varkensbaai, die door Cuba beschouwd wordt als 'de eerste nederlaag van het yankee-imperialisme in Latijns-Amerika'.

Raul Castro (86) is dit jaar tien jaar aan de macht, de limiet die hij zichzelf had gesteld om het presidentschap uit te oefenen. Iedereen, van analisten tot de Cubaan in de straat, verwacht dat de eerste vicepresident, Miguel Diaz Canel (57), hem zal opvolgen. Dit zuiver product van de PCC heeft continuïteit beloofd, hoewel hij na de revolutie geboren is. 'Er zal in Cuba altijd een president zijn die de revolutie verdedigt', zei hij in november.