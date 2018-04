Díaz-Canel, op weg om Raúl Castro op te volgen

Na het afscheid van Raúl Castro lijkt de weg open te liggen voor Miguel Díaz-Canel om de nieuwe Cubaanse president te worden. Hij is een apparatsjik die onder de bescherming van Raúl Castro carrière maakte.

De nationale assemblee van Cuba is momenteel bijeen om de opvolger van Raúl Castro te kiezen. De vergadering nomineerde net Miguel Díaz-Canel (57) als enige kandidaat-president.

Hoewel donderdag pas de officiële stemming volgt, lijkt niets zijn promotie van eerste vicepresident tot president in de weg te staan.

Díaz-Canel is een partijgetrouwe soldaat die geduldig en discreet de weg naar de opperste macht heeft bewandeld. Hij spreekt weinig en lacht nog minder. En hij werd op 20 april 1960 geboren, na de revolutie dus.

Officier in het leger

Zijn parcours is vlekkeloos. Díaz-Canel haalde zijn diploma van elektronisch ingenieur in 1985 en werd daarna officier in het Cubaanse leger. Vervolgens ging hij lesgeven aan de universiteit en werd hij de lokale leider van de jongcommunisten in Las Villas in de provincie Villa Clara. Van 1987 tot 1989 was hij op buitenlandse missie in Nicaragua.

Hij is geen parvenu, noch een indringer. Raúl Castro Cubaanse president

Na zijn terugkeer in Cuba schoot zijn politieke carrière als een komeet omhoog. Na het nationale leiderschap over de jongerenbeweging van de communistische partij trad hij in 1991 toe tot het centrale comité. Drie jaar later was hij al eerste secretaris in Villa Clara en daardoor de facto bestuurder van de provincie.

In die periode bouwde hij een jeugdig imago op. Hij reed met de fiets omdat de benzine door de schaarste peperduur was. Hij droeg jeans, wat niet zo evident was in die periode, en hij was een fan van The Beatles. Dat alles nam niet weg dat hij de partijlijn bleef volgen.

Bliksemcarrière

In 2003 werd hij op voordracht van Raúl Castro in het politieke bureau van de partij opgenomen. Onder diens hoede schopte Díaz-Canel het in 2009 tot minister van Hoger Onderwijs. Binnen de regering maakte hij eveneens een bliksemcarrière dankzij Raúl Castro en in 2013 werd hij de eerste vicepresident van de ministerraad en dus de nummer twee van het regime.

57 jaar Díaz-Canel werd op 20 april 1960 geboren, na het begin van de Cubaanse revolutie dus.

Door zijn promotie vertegenwoordigde Díaz-Canel het regime de voorbije jaren steeds meer in binnen- en buitenland. Hij meed iedere controverse.

Zijn partijtrouw vertaalt zich in afkerigheid voor vernieuwing. Vorig jaar hekelde hij in een toespraak nog ‘de centristen’ die een alternatief voor de hervormingen in pacht meenden te hebben.