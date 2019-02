Dode bij clash tussen burgers en Venezolaans leger

De 35-jarige parlementsvoorzitter is vast van plan om zaterdag, met honderdduizenden vrijwilligers, voedsel en medicijnen uit de Verenigde Staten en andere landen naar Venezuela te brengen om die onder de noodlijdende bevolking te verdelen. De hulpgoederen zijn de afgelopen dagen verzameld in de Colombiaanse stad Cúcuta, de Braziliaanse deelstaat Roraima en op het eiland Curaçao.

Georkestreerde show

Het initiatief is het regime van Nicolás Maduro evenwel een doorn in het oog. 'Dit is niet meer dan een door de Amerikanen georkestreerde show. De VS sturen enkel kruimels en vervuild eten. De geplande levering van die hulp is bovendien een voorwendsel voor een Amerikaanse militaire interventie', stelde hij enkele dagen geleden.