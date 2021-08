Dodentol na aardbeving in Haïti nadert 2.000

In Haïti is de balans opgelopen tot 1.941 doden, na de zware aardbeving van vorig weekend. Een tropische storm, het coronavirus en politieke instabiliteit na de moord op de president maken de ramp compleet.

Nadat een aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter zaterdag Haïti had getroffen, volgde na het weekend een tropische storm. De passage van Grace ging gepaard met zware regenval en het risico op modderstromen.

Voedsel en drinkwater

De tropische storm stuurde de al moeizame hulpverlening volledig in de war. Reddingswerkers zetten de zoektocht naar slachtoffers nu verder, terwijl de voedselbedeling ook opnieuw op gang komt. 'Voedsel, drinkwater en onderdak zijn de prioritaire behoeften. We proberen snel te reageren', schreef Samantha Power van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) op Twitter.

Ook Artsen zonder Grenzen en Caritas International zijn ter plaatse om de bevolking bij te staan. De hulporganisaties wijzen erop dat de coronapandemie een extra probleem vormt in Haïti. 'De vaccinatiecampagne is amper opgestart, en toch gaan mensen samenhokken in hun vernielde huizen. De aardbeving heeft ook gezondheidscentra zwaar getroffen, wat nog maar eens een stap achteruit betekent', zegt landenverantwoordelijke Martine Haentjes.