'Don Quijote' van Peru wacht gevecht tegen corona, armoede en corruptie

Na een week van sociale en politieke deining krijgt Peru uitzicht op een terugkeer van de rust in de samenleving. Tot tevredenheid van menige betoger leidt Francisco Sagasti het land tot eind juli 2021 als interim-president. 'Don Quijote' wacht een strijd op vele fronten.

In de Peruaanse hoofdstad Lima legde Francisco Sagasti dinsdag de eed af als president ad interim. De inauguratie van de 76-jarige industrieel ingenieur kwam er aan het eind van een erg bewogen week in het Andesland, waarin de plotwendingen elkaar in sneltreinvaart opvolgden.

De bal was op 9 november aan het rollen gegaan. Toen zette een grote meerderheid van het parlement het licht op groen voor de afzetting van Martín Vizcarra als president nadat diens naam gevallen was in een corruptieonderzoek. Meteen hesen de verkozenen de drijvende kracht achter de impeachmentprocedure, Manuel Merino, als interim-leider op het schild.

Strijd tegen corruptie

De demarche schoot heel wat, vooral jonge, Peruanen in het verkeerde keelgat. Sinds Vizcarra in 2018 de van corruptie verdachte Pedro Pablo Kuczynski opgevolgd was, had hij bij een groot deel van de bevolking flink wat krediet opgebouwd. Net met zijn verbeten strijd tegen de corruptie onder politici en zijn streven naar een afschaffing van de onschendbaarheid van van misdrijven verdachte verkozenen.

De protesten van de afgelopen dagen vormden een krachtige wake-upcall. De coronapandemie, de economische crisis en de veiligheidsproblemen volstonden niet om ons wakker te schudden. Francisco Sagasti Interim-president Peru

De jonge Peruanen hechten weinig geloof aan de beschuldigingen aan het adres van Vizcarra. Ze zien in diens afzetting vooral een manoeuvre van de traditionele partijen, wier leiders door een zweem van corruptie omgeven zijn. Om hun ongenoegen te uiten trokken ze dagenlang de straat op. Afgelopen zaterdag ging het fout. Bij hardhandig politieoptreden lieten twee demonstranten het leven. Een dag later stapte interim-president Merino op.

In een poging de rust in het land te laten weerkeren gingen de parlementsleden op zoek naar een consensusfiguur om het machtsvacuüm op te vullen. De keuze viel op Francisco Sagasti. Tot tevredenheid van menige betoger.

Don Quijote

De 76-jarige kleinzoon van een Peruaanse oorlogsheld zetelt sinds maart van dit jaar in het parlement voor de links-liberale Partido Morado (Paarse Partij). In die periode dwong hij respect af bij zijn collega's. Vanwege zijn grijze ringbaard en zijn slanke silhouet bedachten die hem met de bijnaam 'Don Quijote'.

14 % krimp in 2020 In het beste geval beperkt het Andesland de economische krimp dit jaar tot zowat 14 procent.

In tegenstelling tot het hoofdpersonage uit de roman van de Spaanse schrijver Miguel de Cervantes wacht de 'Don Quijote' van Peru geen gevecht met windmolens maar wel met reële problemen. De uitdagingen zijn legio. Daar is de ex-medewerker van de Wereldbank zich bewust van.

'De protesten van de afgelopen dagen vormden een krachtige wake-upcall. De coronapandemie, de economische crisis en de veiligheidsproblemen volstonden niet om ons wakker te schudden. Dat gebeurde pas na de dood van twee jonge mannen. We moeten onszelf nu vooral afvragen waar we van het juiste pad zijn afgedwaald en hoe we de situatie kunnen rechtzetten', zei hij in het parlement.

Armoede

In navolging van Europa zet Latijns-Amerika zich ook schrap voor een tweede coronagolf. De eerste spaarde Peru al niet. De afgelopen maanden zijn zowat 940.000 besmettingen vastgesteld. Ruim 35.000 mensen bezweken aan de longziekte.

De pandemie duwde de economie in de zwaarste recessie in een eeuw. In het beste geval beperkt het Andesland de krimp dit jaar tot zowat 14 procent. Zowat een derde van de bevolking dreigt tegen eind 2020 in armoede te leven.