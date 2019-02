EU-landen erkennen Guaidó als Venezolaans president

Spanje, Frankrijk, Zweden, het VK en Denemarken scharen zich achter de 35-jarige ingenieur nadat de omstreden leider Nicolás Maduro geweigerd heeft snel nieuwe presidentsverkiezingen uit te schrijven.

De internationale gemeenschap verhoogt de druk om een regimewissel tot stand te brengen in Venezuela. De groep landen die parlementsvoorzitter Juan Guaidó als nieuwe leider van het olierijke land erkent, breidt uit.

De 35-jarige ingenieur had zich op 23 januari tot interim-president van zijn land uitgeroepen. Hij beloofde een overgangsregering op de been te brengen die een groot doel had: zo snel mogelijk 'vrije en eerlijke verkiezingen' organiseren in het land. Aan de actie waren wekenlange geheime voorbereidingen voorafgegaan. Guaidó reisde eind vorig jaar naar de VS, Brazilië en Colombia om de plannen door te spreken.

Strak geregisseerd

Dat de operatie strak geregisseerd was, bleek op 23 januari. Guaidó had zichzelf nauwelijks tot interim-president uitgeroepen of de steunbetuigingen liepen binnen vanuit de VS, Canada en een resem Latijns-Amerikaanse landen waar rechtse leiders aan de macht zijn.

We aanvaarden van niemand deadlines of chantage. Nicolás Maduro Venezolaanse leider

Europa nam een minder fors standpunt in. Verschillende lidstaten, waaronder Frankrijk, Spanje, Duitsland en België, stelden de omstreden leider Nicolás Maduro een ultimatum.

Hij kreeg tot 3 februari om zelf snel een nieuwe presidentsrace te organiseren. Hield de politieke erfgenaam van Hugo Chávez zich Oost-Indisch doof voor die oproep, dan zouden ze zich achter Guaidó scharen.

'Geen deadlines'

De afgelopen dagen maakte de ex-buschauffeur meermaals duidelijk dat hij lak had aan het Europese ultimatum. 'We aanvaarden van niemand deadlines of chantage', luidde het.

Het is afwachten of de Europese Unie ook met een duidelijk standpunt komt.

En dus erkenden Spanje, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken maandagochtend Guaidó als interim-president. Wellicht volgen later op de dag nog andere Europese landen. Het is afwachten of de Europese Unie ook met een duidelijk standpunt komt. Vorige week verzette onder meer Italië zich tegen het opstellen van een krachtige verklaring in naam van de hele EU.

Koude Oorlog

Door de demarche van Spanje en co. tekenen zich wereldwijd weer de klassieke breuklijnen van tijdens de Koude Oorlog af. Een westers blok onder leiding van de VS staat lijnrecht tegenover een alliantie onder aanvoering van Rusland en China.