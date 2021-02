Economisch malheur dwingt Cuba dogma’s op te offeren

Ruim vier jaar na het overlijden van Fidel Castro lost het Cubaanse regime de greep op de economie almaar meer. Met de demarche, ingegeven door economische rampspoed, wil Havana de Amerikaanse president Joe Biden verleiden tot een nieuwe detente in de bilaterale relaties.

Goed twee maanden voor Raúl Castro normaal afzwaait als voorzitter van de communistische partij offert president Miguel Díaz-Canel enkele dogma’s van de Cubaanse Revolutie van 1959 op. Het regime in Havana gooit de economie weldra wijd open voor privéspelers. De reden? Economisch ontij.

De glorietijd van de Cubaanse economie is al een tijd voorbij. De afgelopen jaren boekte het Caribische land in het beste geval een bescheiden groei (zie grafiek). De verklaringen zijn legio.

Zo betaalt Cuba de prijs voor zijn innige banden met Venezuela. Sinds het Zuid- Amerikaanse land in 2014 in een diepe recessie verzeild geraakt is, schroefde het de leveringen van goedkope olie aan zijn nooddruftige bondgenoot aan de andere kant van de Caribische Zee fors terug.

Schermvullende weergave

Samen met Venezuela liep Cuba de afgelopen jaren ook in het vizier van Donald Trump. In een poging een regimewissel uit te lokken draaide de 45ste Amerikaanse president beide landen de duimschroeven stevig aan. Volgens Havana hing aan die sancties een prijskaartje van zo’n 20 miljard dollar.

Toen sloeg corona toe. Het eiland kon de gezondheidstol met zo’n 33.500 geregistreerde besmettingen en 240 doden beperken. Maar in de economie liet de pandemie veel diepere sporen na.

Vooral de toeristische sector wankelde. Cuba zag het aantal buitenlandse bezoekers in 2020 met 80 procent krimpen. De terugval bezorgde niet alleen uitbaters van bars en restaurants en verhuurders van kamers een pak hoofdbrekens. Ook het regime keek knarsetandend toe. Het toerisme doet buitenlandse valuta naar het eiland stromen. Dat buitenlands geld is broodnodig voor de overheid om de import van voedsel, brandstof en medicijnen te financieren.

De monetaire hervorming en de verdere opening van de economie voor privéspelers kunnen een stimulans vormen voor Washington om de relaties met Cuba weer onder de loep te nemen. John Kavulich Voorzitter US-Cuba Trade and Economic Council

Schaarste

De ravage was enorm. De Cubaanse economie dook vorig jaar 11 procent lager, de grootste klap in bijna drie decennia. Volgens cijfers van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Cariben (ECLAC) daalde de Cubaanse export vorig jaar 30 procent; de invoer kelderde met 40 procent, met voedsel- en geneesmiddelenschaarste tot gevolg.

De rampspoed roept bij oudere Cubanen herinneringen op aan de período especial, de diepe crisis waarin het eiland in de jaren 90 van de vorige eeuw belandde na de ineenstorting van de al decennia gul sponsorende Sovjet-Unie. De malaise noopte de leider van de revolutie, Fidel Castro, destijds tot pijnlijke beslissingen.

Niet alleen rantsoeneerde hij de energie- en voedselvoorzieningen. El líder máximo gooide ook enkele communistische principes overboord: hij ging het toerisme promoten en de hotel-, de landbouw- en de industriële sector stelde hij open voor buitenlandse investeerders. Hij voerde zelfs de dollar, de munt van de zo gehate ‘imperialisten’, in als wettig betaalmiddel.

Bijna drie decennia later dwingt nieuw economisch malheur ook de huidige Cubaanse president tot radicale ingrepen. Het regime trakteerde de bevolking begin 2021 op een monetaire hervorming. Voor het eerst sinds 1959 devalueerde het de nationale munt. Tegelijk werd het systeem van dubbele valuta afgeschaft. De aan de dollar gekoppelde convertibele peso verdween na ruim een kwarteeuw als betaalmiddel.

‘De maatregel is geen wondermiddel dat de economische problemen van het land meteen zal oplossen’, zei Díaz-Canel. ‘Maar door deze ingreep zal ons land beter voorbereid zijn op de transformaties die gepaard gaan met de vernieuwing van ons economisch en sociaal model.’

Analisten drongen al lang aan op een devaluatie van de Cubaanse peso. De waardevermindering was volgens hen onontbeerlijk om komaf te maken met decennia inefficiëntie in de economie en om de productiviteit op de lange termijn te stimuleren.

Op korte termijn lijkt de maatregel de misère van de bevolking evenwel te vergroten. De devaluatie joeg de prijs van goederen, diensten en nutsvoorzieningen fors de hoogte in. In een poging de impact te verzachten vervijfvoudigde de overheid de ambtenarenlonen en -pensioenen. Maar mensen die in de informele sector of voor eigen rekening werken, zijn op zichzelf aangewezen. Met gemor tot gevolg.

Historische stap

De ontwikkelingen zetten het regime tot nieuwe actie aan. Afgelopen weekend maakte Díaz-Canel bekend dat privépartijen meer speelruimte krijgen in de economie. ‘Dit is een enorme en historische stap’, reageerde de Cubaanse ondernemer Oniel Díaz op Twitter. ‘We staan voor een paradigmaverschuiving rond het werken voor eigen rekening.’

De privésector was decennia onbestaande in Cuba. Na de socialistische revolutie van 1959 was een nationaliseringsgolf over het land gespoeld en had het regime meer dan ooit de regie over de economie in handen genomen. En na Castro’s eerste versoepelingen in de jaren 90 duurde het tot 2010 voor de staat een nieuwe opening creëerde: Cubanen konden voor 127 activiteiten een licentie aanvragen om voor eigen rekening te werken.

Ruim 600.000 mensen, of zo’n 13 procent van de actieve bevolking, vroegen sindsdien dat statuut aan. Het ging vooral om uitbaters van cafés en restaurants, verhuurders van toeristenverblijven, taxichauffeurs, ambachtslieden en kooplui.

Het regime hoopt dat dat aantal binnenkort flink aandikt. ‘Weldra stellen we ruim 2.000 beroepen open voor privéspelers. Slechts 124 activiteiten blijven nog deels of helemaal voorbehouden voor de staat’, zei de Cubaanse minister van Werk Marta Elena Feitó Cabrera. Welke domeinen verboden terrein blijven voor zogenaamde cuentapropistas liet ze in het midden. Wellicht gaat het om strategische sectoren zoals defensie, gezondheidszorg, het onderwijs of de media.

Joe Biden

Weemoed maakt zich nog altijd meester van veel Cubanen als ze terugdenken aan de presidentiële termijn van Bidens ex-baas Barack Obama.

Door communistische dogma’s te offeren hoopt Havana niet alleen de armlastige economie een stroomstoot te geven maar ook de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden te paaien. Weemoed maakt zich nog altijd meester van veel Cubanen als ze terugdenken aan de presidentiële termijn van Bidens ex-baas Barack Obama. Na ruim 60 jaar had die het Caribische eiland eind 2014 weer de hand gereikt. De VS knoopten opnieuw diplomatieke relaties met de zuiderburen aan en een deel van de sancties tegen Cuba ging op de schop.

Aan die langzame normalisering van de betrekkingen kwam abrupt een einde toen Trump begin 2017 zijn intrek nam in het Witte Huis. Hij maakte van Cuba opnieuw een paria. Vlak voor zijn aftreden zette hij het eiland weer op de lijst van terreursponsors, waardoor Cuba niet langer bij internationale instellingen kan aankloppen voor steun en nog minder landen en internationale bedrijven zin hebben in een zakelijk avontuur in de Caribische staat.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de hunkering naar een nieuwe detente in de bilaterale relaties in Cuba groot is. De weg naar toenadering ligt evenwel bezaaid met obstakels. Biden kan het land niet in een wip weer van de lijst met terreursponsors halen. Aan zo’n beslissing gaat een lange procedure vooraf. Havana’s steun aan het Venezolaanse regime zint de Democraten evenmin.