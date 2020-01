Ecuador stapt uit OPEC

Een olie-installatie in het Ecuador. Het Latijns-Amerikaanse land stapte op 1 januari uit de OPEC.

Het Latijns-Amerikaanse land keert het oliekartel de rug toe omdat het zich niet kan vinden in de productiequota die het opgelegd kreeg.

De Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) telt voortaan een lid minder. Ecuador stapte op 1 januari uit het kartel. De demarche komt niet als een verrassing: de autoriteiten in Quito hadden hun vertrek in oktober al aangekondigd.

De regering van president LenĂ­n Moreno verlaat het kartel omdat ze zich niet kan vinden in de productiequota die ze opgelegd kreeg. Volgens de huidige afspraken mag Ecuador maximum 508.000 vaten per dag oppompen. In 2019 waren dat er gemiddeld evenwel 537.000 per dag.

Schulden

En in 2020 hoopt Quito die productie nog op te voeren. Het met schulden beladen land snakt immers naar verse inkomsten. Volgens de begrotingsplannen voor dit jaar stevent het Latijns-Amerikaanse land af op een tekort van meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Tegelijkertijd moet het op zoek naar 6,7 miljard dollar (5,98 miljard euro) om betalingsverplichtingen te kunnen nakomen.

Dat de Ecuadoraanse regering naar de energiesector kijkt in haar zoektocht naar nieuwe fondsen, is geen verrassing. De sector is, na de belastingen, de belangrijkste inkomstenbron voor de staatskas.

De impact van het Ecuadoraanse vertrek uit de OPEC blijft meer dan waarschijnlijk beperkt. Het Latijns-Amerikaanse land was het kleinste lid van het kartel.