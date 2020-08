Eusebio Leal Spengler, de redder van de ziel van Havana, is niet meer...

In Cuba is Eusebio Leal Spengler overleden. De stadshistoricus van Havana redde de oude binnenstad van de verkommering met een ambitieus restauratieprogramma.

Eusebio Leal Spengler overleed aan een slepende ziekte. Als teken van rouw hangen in de Cubaanse hoofdstad witte lakens uit. Met zijn tomeloze inzet om de kern van het oude Havana te restaureren kroonde de historicus zich de facto tot burgemeester van dat deel van de stad. Hij was bevriend met de historische leider Fidel Castro en kreeg de middelen om de restauratie te realiseren. Door Leals toedoen werd de oude binnenkern, met tal van historische gebouwen, in 1982 cultureel erfgoed van de UNESCO, maar het duurde tot 1995 voor hij de grootscheepse restauratie kon uitvoeren.

Herman Portocarero, auteur van verschillende boeken over Havana en als diplomaat voor België en Europa actief in Cuba, reageert op het overlijden van 'zijn vriend Eusebio'. 'We ontmoetten elkaar in 1995 toen de restauratie van Oud Havana begon, en werkten nauw samen aan diverse projecten tot ik Cuba professioneel verliet in de zomer van 2017.'

'Eusebio was een unieke persoon: een man met een visie die nooit ophield daarvoor te vechten. Oud Havana haar ziel teruggegeven na decennia van verwaarlozing en onverschilligheid was een enorme opdracht', zegt Portocarero.

Boven de politiek

Volgens de gepensioneerde diplomaat was Leal een uitzonderlijk iemand in Cuba: een man die boven de politiek stond. 'Alleen door zijn sterke persoonlijkheid slaagde hij erin een niche te vinden, niet voor zichzelf, maar voor zijn visie op de stad in de harde machtsstructuren van de Cubaanse politiek.'

De grote dosis onafhankelijkheid die hij verwierf tussen 1995 en 2015 liet de stadshistoricus volgens Portocarero toe zijn restauratieplannen 'met spoed, maar ook met nooit falende intuïtie uit te voeren'.

Hij werkte met een combinatie van respect voor geschiedenis en voor mensen. Herman Portocarero Auteur en gewezen diplomaat in Havana

'Eusebio werkte met een combinatie van respect voor geschiedenis en voor mensen. Die mensen waren de vaak gemarginaliseerde bewoners van Habana Vieja. Zijn werk bestond er niet alleen in nieuw leven te blazen in oude stenen, maar ook zelfrespect terug te geven aan vergeten personen', zegt Portocarero.

Zijn grote zorg was vermijden dat het oude Havana een steriel openluchtmuseum zou worden.' Herman Portocarero Auteur en gewezen diplomaat in Havanna

Dankzij Leals visie werd de koloniale stad een essentieel deel van het toerisme dat de Cubaanse economie domineerde vanaf het midden van de jaren 1990. 'Maar zonder ooit te vergeten dat het een levende stad moest blijven waar echte mensen echte levens leiden. Zijn grote zorg was vermijden dat het een steriel openluchtmuseum zou worden', blikt de Belgische ex-diplomaat terug op het leven van zijn vriend.