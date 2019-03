Ex-president Brazilië gearresteerd in corruptieschandaal

Michel Temer werd opgepakt in het 'Lava Jato'-onderzoek, het omvangrijkste corruptieonderzoek ooit in Brazilië.

De voormalige Braziliaanse president Michel Temer (2016-2018) is donderdag gearresteerd in een grootschalig corruptieonderzoek. Dat vertelde een bron aan het persagentschap Reuters. Temer zou onder meer betrokken zijn bij smeergeldbetalingen aan oud-minister voor Energie Moreira Franco bij de gunning van energieprojecten. Ook Franco werd donderdag opgepakt.

Het corruptieonderzoek, dat de naam 'Lava Jato' of 'carwash' kreeg omdat een deel van het geld via een carwash witgewassen werd, is het omvangrijkste corruptieonderzoek ooit in Brazilië. Alles draait om de oliemaatschappij Petrobras, die met enkele van de grootste bouwbedrijven van het land samenspande om lucratieve contracten toegekend te krijgen. Maar er zijn ook vertakkingen in de politiek en in andere bedrijven. Meerdere politici en bedrijfsleiders belandden achter de tralies, onder wie oud-president Luiz Inácio Lula da Silva.