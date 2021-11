Ex-verzetsheld Ortega drukt almaar autocratischer stempel op Nicaragua

In Nicaragua zwaait Daniel Ortega ook de komende vijf jaar de plak. Om de macht, voor een vierde termijn op rij, te behouden grijpt de sandinist almaar openlijker naar de recepten van de dictator die hij ruim vier decennia geleden bestreed.

Het heeft er alle schijn van dat Daniel Ortega zijn titel van langst regerende leider in Latijns-Amerika nog een tijdje behoudt. De 75-jarige leider van het Frente Sandinista de Liberación Nacional (Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront of FSLN) zit op koers om de presidentsrace in Nicaragua in zijn voordeel te beslechten. Na telling van de helft van de stembiljetten heeft de ex-guerrillero 75 procent van de stemmen achter zijn naam. Zijn dichtste belager blijft steken op 14,4 procent.

Dat Ortega als triomfator uit de stembusslag zou komen, stond al maanden vast. Sinds juni liet de sandinist zeven potentiële geloofwaardige presidentskandidaten arresteren. Verschillende oppositiepartijen werden, op zijn instigatie, ontbonden. En hij beval de opdoeking van heel wat stembureaus.

Van een echte verkiezingsstrijd was amper sprake. De vijf weerhouden tegenkandidaten zijn lid van partijen die het FSLN steunen. Rechtstreekse debatten tussen de zes politici met presidentiële ambities waren verboden. Net als grote campagne-evenementen.

Transformatieproces

Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo, sinds 2017 Nicaragua's vicepresidente, hadden het pad naar een nieuw mandaat nauwgezet georkestreerd. Analisten zien in de presidentsrace van dit weekend vooral de voorlopige climax van een transformatie die Ortega in een halve eeuw onderging.

75 procent Na telling van de helft van de stembiljetten heeft Ortega 75 procent van de stemmen achter zijn naam.

Die verzekerde zich ruim vier decennia geleden van een heldenstatus bij zijn landgenoten toen hij, met zijn makkers van de marxistische sandinistische beweging, de rechtse dictatuur van de familie Somoza (1934-1979) omvergooide.

Zowat elf jaar maakte Ortega deel uit van de junta die het armste land van Centraal-Amerika bestuurde na de verdrijving van de autoritaire dynastie. Maar in 1990 kwam een einde aan het avontuur: bij de presidentsverkiezingen dolf hij het onderspit tegen Violeta Chamorro.

Grote poort

De nederlaag vormde het startschot voor een 17 jaar durende tocht door de woestijn. Maar in 2007 volgde een terugkeer door de grote poort. Ortega kroonde zich tot winnaar van de presidentsverkiezingen.

De sandinist heroverde de macht dan wel via democratische weg. Om die te behouden tastte hij de afgelopen jaren de grenzen van de democratie meer dan eens af. Zo zette hij de grondwet naar zijn hand, zodat hij tot zijn dood kan regeren.

Toen duizenden Nicaraguanen in 2018 de straat optrokken om hun ongenoegen te uiten over geplande sociale hervormingen en de steeds autoritairdere trekken van hun president, sloeg het regime hard terug. Meer dan 300 mensen kwamen om.

Eind 2020 liet Ortega het door de sandinisten gecontroleerde parlement een nieuwe wet stemmen. Die maakt het mogelijk de minste kritiek op de autoriteiten te bestraffen met vijf jaar cel. Sindsdien heerst angst in de maatschappij.

'Ortega heeft vandaag veel weg van de autoritaire leider die hij ruim 40 jaar geleden bestreed', merkten analisten maandag op. 'De verkiezingen van afgelopen weekend zijn een kentering naar een openlijk dictatoriaal model.'

Exodus

De ontwikkelingen in Nicaragua zijn een klap voor de Verenigde Staten. Zowel onder Donald Trump als onder Joe Biden deed Washington inspanningen om antidemocratische bewegingen in Nicaragua, en bij uitbreiding de Latijns-Amerikaanse regio, tegen te gaan.

Afgelopen zomer kondigde het Witte Huis een resem strafmaatregelen af tegen het regime in Managua, als vergelding voor politieacties tegen politici, zakenlui, studenten, journalisten en andere burgers die kritiek uitten op het regime. Voorlopig zonder veel resultaat. Ortega toont zich allerminst onder de indruk.

Wat de president van Nicaragua en zijn echtgenote, vicepresidente Murillo, vandaag georkestreerd hebben, is een schijnverkiezing die niet vrij, niet eerlijk en niet democratisch verlopen is. Witte Huis

'Wat de president van Nicaragua en zijn echtgenote, vicepresidente Murillo, vandaag georkestreerd hebben, is een schijnverkiezing die niet vrij, niet eerlijk en al helemaal niet democratisch verlopen is', zei het Witte Huis na de presidentsrace. Het stelde nieuwe acties tegen het regime in Managua in het vooruitzicht.