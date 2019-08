Frankrijk en Ierland zetten Brazilië klem met handelsdeal

Dublin en Parijs waarschuwen de Braziliaanse president dat hij zijn klimaat- en milieuverplichtingen moet nakomen. Anders dreigen ze het Mercosurvrijhandelsakkoord te blokkeren.

Frankrijk en Ierland dreigen ermee het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Mercosurlanden te blokkeren als de Braziliaanse president Jair Bolsonaro zijn milieu- en klimaatverplichtingen niet nakomt. Ze beschouwen hem als de grote schuldige voor de enorme bosbranden die het Braziliaanse Amazonewoud teisteren. Bolsonaro zou boeren aanmoedigen stukken grond plat te branden en niet genoeg doen om de branden te blussen.

Mercosurakkoord Het Mercosurakkoord werd eind juni onverwachts afgesloten en doet voor Europese bedrijven 4 miljard euro aan heffingen verdwijnen. In ruil moet Europa zijn markt openen voor rundvlees, ethanol, suiker en gevogelte uit de Zuid-Amerikaanse landen. Het leidde tot een golf van protest van milieuactivisten en Europese boeren, die vreesden dat de markt overspoeld zou worden met goedkoop vlees van mindere kwaliteit. Een ander pijnpunt was de massale ontbossing van het Braziliaanse regenwoud om landbouwgrond vrij te maken.

Het vrijhandelsakkoord tussen de EU, Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay werd eind juni na twintig jaar onderhandelen bereikt, maar moet nog door de lidstaten en het Europees Parlement goedgekeurd worden. Of dat lukt, is lang niet zeker. 'Ierland zal nooit voor het EU-Mercosurvrijhandelsakkoord stemmen als Brazilië zijn verplichtingen niet nakomt', beklemtoonde de Ierse premier Leo Varadkar. Hij zei zeer bezorgd te zijn over de branden, die dit jaar erger zijn dan ooit tevoren.

Leugenaar

Ook Frankrijk toonde zich ongerust. President Emmanuel Macron beschuldigde Bolsonaro ervan gelogen te hebben op de G20-bijeenkomst in Osaka eind juni. De Braziliaanse president beloofde toen onder Franse druk de klimaatdoelstellingen van Parijs na te leven.

'President Bolsonaro heeft beslist zijn klimaatverbintenissen niet na te komen en zich niet te engageren voor de biodiversiteit. Daarom verzet Frankrijk zich tegen het Mercosurakkoord in zijn huidige staat', zei Macron. Hij wil het brandende Amazonewoud dit weekend ook op de agenda van de G7 zetten.

Bolsonaro reageerde nog niet op de dreigementen om het Mercosurverdrag te blokkeren. Nochtans is het belangrijk voor hem. Het was de pasmunt waarom hij uiteindelijk niet uit het klimaatakkoord van Parijs stapte, al had hij daar wel mee gedreigd.

Ontbossing

Dat de president het niet te nauw neemt met het milieu en het klimaat werd al van bij het begin van zijn bewind duidelijk. Sinds zijn aantreden begin dit jaar ontmantelde hij het ministerie van Milieu en benoemde hij klimaatsceptici als ministers.

Daarnaast koos hij volop de kaart van de ontwikkeling van het Amazonewoud, met meer ruimte voor houtkap, mijnbouw en landbouw. Onder zijn bewind bereikte de ontbossing van het Amazonewoud dramatische hoogtes. Volgens het Braziliaanse ruimteagentschap INPE werd vorige maand 2.254 vierkante kilometer ontbost, een stijging van 278 procent vergeleken met een jaar eerder.