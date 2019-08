G7 trekt 20 miljoen euro uit voor brandend Amazonewoud

Tussen de Franse president Emmanuel Macron en zijn Braziliaanse evenknie Jair Bolsonaro lopen de diplomatieke spanningen rond de brand op.

Op de G7-top in de Franse badstad Biarritz is maandag besloten 20 miljoen euro vrij te maken om de branden in het Braziliaans Amazonewoud te helpen blussen. Die noodhulp zal vooral gebruikt worden om een luchtvloot van Canadairs, een soort watervliegtuigen, naar de getroffen regio te sturen.

Het Braziliaans ministerie van Defensie stuurde zaterdag al soldaten naar het Amazonewoud om op begane grond aan de slag te gaan. Zondag zette het leger militaire vliegtuigen in om het vuur te blussen. In zijn strijd tegen de bosbranden kreeg Brazilië al uit verschillende windrichtingen hulp aangeboden. Zo ging het in op een voorstel van Israël om een vliegtuig en gespecialiseerde hulp voor de brandblusoperaties te leveren.

Denigrerend

Braziliaans president Jair Bolsonaro lijkt dan toch te luisteren naar de internationale kritiek op zijn lakse houding tegenover de bosbranden, al laait de diplomatieke spanning met Frankrijk steeds meer op.

Frans president Emmanuel Macron luidde vrijdag de alarmbel over de aanhoudende branden in het Amazonewoud. 'Ons huis staat in brand. Letterlijk. Het Amazonewoud, de longen die 20 procent van de zuurstof van onze planeet produceren, brandt. We staan voor een internationale crisis', tweette het Elysée, waarbij Macron het aanstaande vrijhandelsakkoord van de EU met Brazilië dreigde te blokkeren als Bolsonaro niet meer deed.

Dat schoot bij Bolsonaro in het verkeerde keelgat. De 'Trump van de Tropen' tweette over de koloniale mentaliteit waarvan Macrons boodschap volgens hem was doordrongen. Macron verweet Bolsonaro, een uitgesproken klimaatscepticus, dan weer te liegen over zijn klimaatengagement.

Helemaal persoonlijk werd het toen Bolsonaro zich denigrerend uitliet over het uiterlijk van Macrons vrouw Brigitte. 'Treurig', reageerde Macron maandag, waarbij hij de hoop uitsprak dat 'de Brazilianen weldra een president krijgen die de job wel aankan'. De Braziliaanse minister van Onderwijs deed Macron zondag nog af als 'een onnozele opportunist' die bijval hoopt te oogsten van 'de landbouwlobby'.

Morele plicht

Ondertussen houden de buurlanden van Brazilië hun hart vast. Het Amazonewoud strekt zich uit over 40 procent van Zuid-Amerika en ligt verspreid over acht landen. De kans bestaat dat de brand overslaat naar een ander grondgebied.