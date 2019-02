Geweld in Venezuela escaleert

Bij confrontaties over de levering van hulpgoederen voor de Venezolaanse bevolking zijn aan de grens met Brazilië zeker drie personen om het leven gekomen. De Verenigde Staten dreigen zich te moeien in het oplopende politieke conflict.

Veroordeling

De Verenigde Staten gaan actie ondernemen 'tegen zij die zich verzetten tegen het vreedzame herstel van de democratie in Venezuela', reageert de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. In een reeks tweets veroordeelt Pompeo de Venezolaanse president Nicolas Maduro ook omdat die aanhangers van de oppositie tegenhoudt om hulpgoederen naar Venezuela te brengen. 'Welke zieke tiran houdt voedsel tegen voor zijn hongerige bevolking', schrijft hij. De tweets zijn vergezeld van beelden van oproer aan de Venezolaanse grens.

'De VS veroordeelt de aanvallen op burgers in Venezuela die uitgevoerd zijn door het uitschot van Maduro', aldus de minister van Buitenlandse Zaken. 'Deze aanvallen hebben geleid tot doden en gewonden.'

Oppositie

Guaido heeft zichzelf uitgeroepen tot interimpresident en is daarin gevolgd door een vijftigtal landen. 'We zullen niet rusten tot we vrijheid hebben in Venezuela', zei de voorzitter van het Venezolaanse parlement, waarin de oppositie tegen Maduro de meerderheid heeft. De oppositie meent dat Maduro, die aan de macht kwam in 2013, frauduleus herkozen is.