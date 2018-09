Grote brand in Nationaal Museum van Brazilië

In het Nationaal Museum van Brazilië in Rio de Janeiro woedt zondagavond een hevige brand. Dat meldden lokale media. Op televisiebeelden is te zien hoe het gebouw volledig in vlammen opgaat.

Volgens een woordvoerder van het historische museum zijn er geen gewonden gevallen. Het museum, ondergebracht in het paleis van São Cristóvão gelegen in het stadspark Quinta da Boa Vista, was al gesloten toen het vuur uitbrak omstreeks 19.30 uur (maandag 0.30 uur Belgische tijd). Hoe groot de schade aan het gebouw en de collectie is, is nog niet duidelijk.

Het Nationaal Museum van Brazilië is het oudste museum van het Zuid-Amerikaanse land. Het werd opgericht in 1818 en bestaat in zijn huidige vorm sinds 1892, toen de collectie werd verhuisd naar de residentie van de Portugese koninklijke en later de Braziliaanse keizerlijke familie.