Guaidó wacht onzeker lot bij terugkeer naar Venezuela

Waar zit Juan Guaidó? Dat was de voorbije dagen misschien wel de meest gestelde vraag onder de Venezolaanse bevolking. Sinds de zelfverklaarde interim-president op 22 februari, een uitreisverbod ten spijt, clandestien de grens met Colombia overgestoken was om een ‘humanitaire karavaan’ vanuit de Colombiaanse grensstad Cúcuta naar zijn vaderland te kunnen begeleiden, raakten veel van zijn landgenoten mogelijk het spoor van de 35-jarige ingenieur bijster.

De afgelopen anderhalve week reisde Guaidó kriskras door de regio. Nadat hij in Colombia ontmoetingen gehad had met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de leiders van Canada en een resem Latijns-Amerikaanse landen, reisde hij naar Brazilië voor gesprekken met de ultrarechtse president Jair Bolsonaro en Europese diplomaten. Vrijdag volgde een tussenstop in Paraguay en afgelopen weekend breide de oppositieleider nog een verlengstuk aan zijn regionale trip met een bezoek aan Ecuador.