Guerrillero's van FARC ruilen wapens voor parlementszitje

Colombia snijdt een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis aan. Ruim een jaar na de vredesdeal ruilen FARC-leden hun rebellenoutfit voor een parlementszitje. Tot ongenoegen van veel Colombianen. Die willen hen in de cel.

9 maart 2014. De Colombianen trekken naar de stemlokalen om een nieuw parlement te kiezen. De stembusgang laat Carlos António Lozada koud. In de loopgraven in de Colombiaanse jungle doet hij, samen met zijn kameraden van de FARC, verwoede pogingen om kogels te ontwijken nu de regering haar offensief tegen de marxistische rebellenbeweging opnieuw opgevoerd heeft.

Destijds droeg Lozada zelden iets anders dan camouflagekledij met het embleem van de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: twee wapens die een kruis vormen over de rood-blauw-gele Colombiaanse vlag. Vier jaar later heeft Lozada (56) het rebellenuniform van de gewapende revolutionaire strijdkrachten ingeruild voor een geklede broek en een net hemd. In het FARC-embleem op dat hemd hebben de twee gekruiste wapens plaatsgemaakt voor een rode roos op een witte achtergrond. Zelfs het acroniem FARC kreeg een andere invulling: het staat nu voor Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, vrij vertaald: Alternatieve Revolutionaire Kracht van het Volk.

Restyling

De gewezen FARC-rebellen krijgen tien zetels, ook als ze geen enkele stem halen, terwijl ze zelfs geen straf hebben moeten uitzitten voor de misdaden die ze begaan hebben. nicolás ordóñez ruiz rechtse colombiaanse politicus

Die restyling vormt een onderdeel van de deal die de marxistische guerrillero’s in november 2016 na moeilijke en lange onderhandelingen sloten met president Juan Manuel Santos. De rebellenbeweging beloofde na ruim een halve eeuw de gewapende strijd tegen de staat te staken. In ruil zou ze een rol krijgen op het politieke toneel. En dus deed Lozada, met 73 kameraden, zondag voor het eerst een gooi naar een parlementszitje.

Het vredesakkoord gaf de verkiezingscampagne een nieuwe dynamiek. Voor het eerst in meer dan 50 jaar draaide die niet alleen om het thema veiligheid. Kandidaten poogden de kiezers te verleiden met voorstellen om de gezondheidszorg en het onderwijs te verbeteren, jobs te creëren, de armoede en de corruptie uit te roeien en het platteland te hervormen. Ook de massale vluchtelingenstroom uit buurland Venezuela, waar een diepe economische crisis lelijk huishoudt, eiste een prominente plek op in de debatten.

De FARC wierp zich in de campagne op als de verdediger van de armen. Maar de transformatie van een guerrillabeweging naar een politieke partij verloopt niet zonder slag of stoot. Soms letterlijk. Meer dan eens kregen de FARC-kandidaten de voorbije weken niet alleen beledigingen maar ook stenen en eieren naar het hoofd geslingerd tijdens meetings. Paradoxaal genoeg was deze electorale campagne de meest agressieve in jaren terwijl het de eerste keer in decennia was dat de stembusslag niet overschaduwd kon worden door aanslagen van de marxistische rebellen.

KORT Ruim 36 miljoen Colombianen trokken zondag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Voor het eerst konden leden van de voormalige marxistische rebellenbeweging FARC deelnemen. Hun aanwezigheid op de stembiljetten polariseert de maatschappij. Het stoot veel mensen tegen de borst dat de ex-guerrillero’s niet eerst een celstraf hebben moeten uitzitten voor ze politiek actief konden worden.

Dat de gemoederen soms verhit raakten, hoeft niet te verbazen. Heel wat Colombianen kunnen niet van vandaag op morgen vergeten dat de zowat 7.000 FARC-strijders decennia dood en verderf gezaaid hebben in de vierde economie van Latijns-Amerika. Die gewapende strijd kostte het leven aan zowat 200.000 mensen. Tienduizenden anderen zijn verdwenen en miljoenen mensen sloegen op de vlucht.

‘Hoe moeten wij vergiffenis schenken aan een beweging die zoveel bloedvergieten veroorzaakte? En nu verwacht die dat wij haar aan de macht helpen?’, wierpen heel wat Colombianen de afgelopen weken op. De uitslag van de parlementsverkiezingen van zondag weerspiegelt dat sentiment. In de strijd om de senaatszitjes wist de FARC 0,35 procent van de stemmen in de wacht te slepen. Het gevecht om zetels in de kamer verliep nog moeizamer: amper 0,22 procent van de kiezers gaf zijn steun aan de ex-guerrillero’s.

Desondanks zetelen straks toch tien FARC-vertegenwoordigers in het parlement: vijf in de kamer en vijf in de senaat, onder wie Carlos António Lozada. Het vredesakkoord uit 2016 garandeert de voormalige rebellen tien zitjes, ongeacht hun score tijdens de confrontatie met de kiezer.

Ongenoegen

Die afspraak stuit heel wat Colombianen tegen de borst. ‘Zij krijgen zetels toegewezen, ook als ze geen stemmen halen, terwijl ze zelfs geen straf hebben moeten uitzitten voor de misdaden die ze de voorbije decennia begaan hebben’, vatte politicus Nicolás Ordóñez Ruiz het gevoel samen dat onder een groot deel van de bevolking leeft.

Ordóñez Ruiz maakt deel uit van Centro Democrático, de rechtse partij van de ex-president Álvaro Uribe. Die maakt er geen geheim van de vredesdeal van huidig president Santos met de FARC een zware vergissing te vinden. Volgens Uribe, wiens vader vermoedelijk vermoord is door de marxistische rebellen, hebben de ex-guerrillero’s te veel garanties bekomen.

Dat forse standpunt legde Centro Democrático geen windeieren. In de senaat zal de partij vanaf 20 juli de grootste fractie zijn. In de kamer moest ze nipt de duimen leggen tegen de liberalen.

Behalve de strijd tegen de armoede, het analfabetisme, de illegale mijnbouw, de drugshandel, de onveiligheid op het platteland én de beheersing van de migratiecrisis lijkt het streven naar vreedzaam samenleven en de verzoening van de Colombianen met de demonen uit het verleden dan ook een belangrijke uitdaging te worden voor de volgende regering.

President

Die kan pas na de zomer goed en wel uit de startblokken schieten. Eerst kiezen de Colombianen in mei en juni nog een nieuwe president. Die zal al zeker niet uit de FARC-rangen komen. De nieuwe partij trok donderdag de kandidatuur van haar kandidaat - Rodrigo Londoño, alias Timosjenko naar een voormalige Sovjetgeneraal - in nadat die een zware hartoperatie ondergaan had.

De presidentsrace kan bepalend zijn voor de toekomst van het vredesproces. In de peilingen ligt Iván Duque, de kandidaat van Uribe, op kop. Als hij aan het langste eind trekt, zou hij met zijn partij wel eens de uitvoering van bepaalde delen van het vredesakkoord kunnen blokkeren of aanpassen. De kans dat de FARC een dergelijke demarche zonder slag of stoot aanvaardt, lijkt klein.