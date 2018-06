IMF maakt 50 miljard dollar vrij voor Argentinië

Het Zuid-Amerikaanse land had vorige maand hulp gevraagd aan het IMF na een run op de nationale munt, de peso. Die is dramatisch in waarde gedaald tegenover de dollar. President Maurici Macri nam daarmee een politiek risico, want het IMF is bij de Argentijnen bijzonder onpopulair. De besparingen die het Fonds oplegde na een steunpakket in 2001-2002 dreven het land in een diepe economische crisis. Macri heeeft ook nu moeten beloven om het begrotingstekort versneld af te bouwen.