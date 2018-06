IMF stut Argentinië met 50 miljard dollar

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft donderdag een akkoord bereikt met de Argentijnse regering van president Mauricio Macri over een lening van 50 miljard dollar.

Argentinië had dringend nood aan geld om de waarde van de Argentijnse peso te stutten. De munt kelderde in de afgelopen maanden met ruim een vijfde. Daardoor zag de centrale bank van het Zuid-Amerikaanse land zich gedwongen de rente in korte tijd te verhogen tot 40 procent, een van de hoogste rentetarieven ter wereld.