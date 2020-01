In België wonende ex-president Ecuador berecht voor corruptie

Oud-president Rafael Correa van Ecuador zal bij verstek berecht worden voor corruptie. Dat heeft een rechter in Ecuador vrijdag beslist. Correa woont momenteel in België.

Correa zou bijna 8 miljoen dollar hebben ontvangen van bedrijven, waaronder de Braziliaanse bouwgroep Odebrecht, in ruil voor overheidsopdrachten. Twintig andere mensen, onder wie ondernemers, functionarissen en de voormalige vice-president Jorge Glas, zullen in dezelfde zaak berecht worden.

Sinds de ex-president in 2017 moest aftreden, verblijft Correa met zijn familie in ons land. Zijn vrouw in Belgische.