Interim-president Peru stapt op na protesten

De afzettingsprocedure van Vizcarra was in gang getrapt nadat verschillende mensen getuigd hadden dat de 57-jarige econoom in 2014, als gouverneur van de zuidelijke regio Moquegua, steekpenningen had aangenomen van bouwbedrijven. Volgens de lokale pers dikte hij via ongeoorloofde praktijken zijn spaarrekening met zo'n 630.000 dollar aan.