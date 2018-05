Kiezer wikt Colombiaans economisch model

In Colombia zijn de kieshokjes opengegaan voor de presidentsverkiezingen. Het land staat voor een tweesprong. Kiest het voor continuïteit op rechts of vestigt het voor het eerst zijn hoop op een linkse president? ‘Bij avonturen zullen investeerders vertrekken.’

Als het nieuwe eldorado voor investeerders in Latijns-Amerika, zo zetten de Colombiaanse autoriteiten hun land de voorbije jaren wereldwijd in de markt. Terwijl Brazilië en Argentinië in een diepe recessie wegzonken en politiek in woelig vaarwater verzeild raakten, blonk Colombia uit door stabiliteit.

Van grote politieke avonturen lijken de Colombianen van nature wars. Al decennia zwaait rechts er de plak. Radicale wijzigingen in het beleid bleven uit. In tegenstelling tot de leiders in buurland Venezuela gooiden de regeringen in Bogotá het geld, dat dankzij de olie- en steenkoolexport vlot binnenstroomde, ook niet over de balk.

Dat recept wierp zijn vruchten af. De economie in het land, dat 49 miljoen mensen telt, groeide gestaag, terwijl steeds meer mensen een job vonden. Het inkomen per capita steeg deze eeuw van 5.805 dollar naar 14.810 dollar. Tussen 2010 en 2016 wisten 4,6 miljoen mensen uit de armoede te kruipen.

Buitenlandse investeringen

Die evolutie ontging buitenlandse investeerders niet. Al snel begrepen ze dat in Colombia een enorme markt te ontginnen lag. Zeker nadat de veiligheidssituatie in het land gevoelig verbeterd was door de militaire campagne van de rechtse Álvaro Uribe (2002-2010) tegen de marxistische guerrillabeweging FARC en door het vredesakkoord dat huidig president Juan Manuel Santos in november 2016 met die rebellen sloot.

Colombia moet zijn afhankelijkheid van de olie- en steenkool export afbouwen. De focus moet verschuiven naar zonne-energie en landbouw. gustavo petro linkse presidentskandidaat

Sinds 2001 zijn de buitenlandse investeringen in Colombia met meer dan 500 procent gestegen. Ook heel wat Europese bedrijven waagden de overtocht. In de zomer van 2017 maakte Deceuninck, de West-Vlaamse producent van pvc-raamprofielen, bekend een fabriek te bouwen in Colombia. De bierbrouwer AB InBev maakt er geen geheim van dat de consumptie in Colombia de resultaten in positieve zin kleurt. En ook de Zweedse woonwarenhuisketen IKEA ziet in het Andesland een belangrijke groeimarkt.

Met meer dan gewone belangstelling zullen zij zondag het verloop van de presidentsverkiezingen volgen. Want de op drie na grootste economie van Latijns-Amerika lijkt op een tweesprong te staan. Zes kandidaten doen een gooi naar het hoogste politieke ambt. Maar volgens de peilingen draait de strijd om de opvolging van Santos uit op een duel tussen twee kandidaten die radicale verandering beloven maar volgens erg uiteenlopende recepten: de rechtse Iván Duque (41) en de linkse Gustavo Petro (58).

De uitkomst van de race zal in de eerste plaats bepalend zijn voor de toekomst van het vredesproces in het land. De deal die Santos in 2016 met de guerrillero’s sloot, werd door de internationale gemeenschap op luid applaus onthaald. Maar in eigen land is de bevolking niet onverdeeld gelukkig met het pact. Heel wat Colombianen zijn van mening dat Santos te veel toegevingen gedaan heeft aan de marxistische rebellen. Het stoort hen vooral dat de FARC-leden niet berecht worden voor de misdrijven die ze begingen.

Duque of Petro

Duque, de politieke zoon van ex-president Uribe, deelt dat sentiment. Hij heeft de Colombianen beloofd grondig te sleutelen aan het vredesakkoord als hij het tot president schopt, en de ex-guerrillero’s alsnog voor de rechter te brengen. Petro, enkele decennia geleden lid van de inmiddels opgedoekte guerrillabeweging M19, verdedigt de deal dan weer. Hij wil zo snel mogelijk een gelijkaardig pact sluiten met de ELN, de enige nog overgebleven rebellenbeweging in het land.

Ook economisch gaapt een kloof tussen de twee politici. De plannen van Duque klinken ondernemers als muziek in de oren. De advocaat schermt met belastingverlagingen, ook voor bedrijven. ‘We hebben de verplichting Colombia een gedaantewisseling te laten ondergaan en het entrepreneurschap te stimuleren. De inkomsten gaan we opkrikken door de strijd tegen belastingontduiking op te voeren’, stelt hij.

De linkse Petro maakte van de strijd tegen de ongelijkheid dan weer zijn prioriteit. Met de inkomsten uit een hogere vastgoed- en vennootschapsbelasting wil hij extra sociale uitgaven en gratis onderwijs financieren. ‘Colombia moet ook zijn afhankelijkheid van de olie- en de steenkoolexport afbouwen. De focus moet verschuiven naar zonne-energie en landbouw.’

Met zijn discours spreekt de oud-burgemeester van Bogotá vooral jongeren en de lagere sociale klassen aan. Maar investeerders schuifelen nerveus op hun stoel. Zij zijn beducht voor een ontsporing van de overheidsfinanciën. ‘Bij avonturen zullen investeerders vertrekken’, waarschuwt Muni Jalil van Citibank.

De nieuwe president zal ook een oplossing moeten aanreiken voor de vluchtelingencrisis. Door de economische en humanitaire ramp in hun land zoeken steeds meer Venezolanen onderdak in Colombia. Als de autoriteiten geen afdoend antwoord vinden op die migratiestroom, dreigen onvermijdelijk sociale spanningen in de grensstreek.