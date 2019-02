Krachtmeting over noodhulp voor Venezuela

In Venezuela woedt al een maand een uitzichtloze machtsstrijd tussen Nicolás Maduro en Juan Guaidó. Zelfs de verdeling van noodhulp onder de nooddruftige bevolking vormt de inzet van een krachtmeting.

‘Een humanitaire lawine zal Venezuela op 23 februari overspoelen. Vanuit de Colombiaanse stad Cúcuta, de Braziliaanse deelstaat Roraima en het eiland Curaçao zullen karavanen van honderdduizenden vrijwilligers humanitaire hulp - vooral geneesmiddelen en basisproducten - uit de Verenigde Staten en andere landen verspreiden onder het Venezolaanse volk.’ Dat beloofde de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó enkele dagen geleden.

De plannen kunnen bij een groot deel van de Venezolaanse bevolking op applaus rekenen. Veel inwoners staat het water aan de lippen. Al vijf jaar ligt de economie op apegapen. Niet alleen gingen jobs massaal verloren, de prijzen schoten omhoog met hyperinflatie en een in elkaar stuikende koopkracht tot gevolg. Ruim acht op de tien Venezolanen hebben af te rekenen met armoede. Bovendien zijn veel basisproducten - zoals rijst, wc-papier of geneesmiddelen - nog amper te krijgen.

Populariteit Maduro

De economische en humanitaire crisis wogen de afgelopen jaren op de populariteit van Nicolás Maduro, de kroonprins van de overleden linkse leider Hugo Chávez. Via enkele omstreden ingrepen begon die op 10 januari - internationaal protest ten spijt - toch aan een tweede presidentieel mandaat.

Net geen twee weken later, op 23 januari, volgde een coup de théâtre: de 35-jarige parlementsvoorzitter Juan Guaidó riep zichzelf, met ruggensteun van de VS en de rechtse regimes in Latijns-Amerika, uit tot interim-president. Niet alleen beloofde hij snel ‘vrije en eerlijke’ presidentsverkiezingen uit te schrijven. Hij verzekerde ook vlug iets te doen aan de humanitaire crisis in het olierijke land.

Exact een maand na zijn ‘aantreden’ wil Guaidó een eerste keer noodhulp het land binnenkrijgen. Hij reisde donderdag af naar de grensstreek met Colombia om de 'vrijwilligerskaravaan' zaterdag persoonlijk te gaan aanvoeren.

Operatie torpederen

Succes is evenwel niet verzekerd. Het regime-Maduro is namelijk vastbesloten de operatie te torpederen. ‘Dit is niet meer dan een door de Amerikanen georkestreerde show. De VS sturen enkel kruimels en vervuild eten. De geplande levering van die hulp is bovendien een voorwendsel voor een Amerikaanse militaire interventie’, stelde Maduro enkele dagen geleden.

De levering van die hulp is een voorwendsel voor een Amerikaanse militaire interventie. nicolás Maduro venezolaanse leider

Hij riep het leger op een ‘speciaal plan voor de ontplooiing van troepen’ aan de 2.200 kilometer lange grens met Colombia uit te werken. ‘Die grens moet onschendbaar, onverslaanbaar en onoverwinnelijk zijn’, klonk het. Enkele bruggen op de grens tussen Venezuela en Colombia zijn op bevel van Maduro al verschillende dagen met grote containers geblokkeerd.

Donderdagavond gaat ook de grens met Brazilië helemaal dicht. Dinsdag was ook de maritieme grens met Curaçao, Aruba en Bonaire even gesloten.

Geen noodhulp nodig

Volgens Maduro heeft zijn land ook helemaal geen noodhulp nodig. ‘We kampen niet met voedsel- en medicijnentekorten. Als sommige producten toch wat schaarser geworden zijn, is dat de schuld van de Amerikanen en hun economische sancties.’ Die strafmaatregelen kosten Venezuela volgens het regime 30 miljard dollar per jaar. Woensdag nam het omstreden regime wel zowat 300 ton hulpgoederen uit Rusland in ontvangst.