Latijns-Amerikaanse 'multinational van de corruptie' voert doodstrijd

Het Braziliaanse conglomeraat Odebrecht, de spil in corruptieschandalen met de Latijns-Amerikaanse politieke klasse, heeft bescherming tegen zijn schuldeisers gevraagd om een faillissement te vermijden.

De Braziliaanse multinational Odebrecht zit in vieze papieren. Het conglomeraat trok maandagavond Braziliaanse tijd naar een rechter in Sao Paulo met een duidelijke boodschap: 'Bied ons bescherming tegen schuldeisers zodat we de groep kunnen herstructureren, jobs kunnen redden en een faillissement kunnen voorkomen.'

Odebrecht draait al ruim zeven decennia mee in de Braziliaanse bedrijfswereld. De wortels liggen in Salvador, in het noordoosten van Brazilië. Het bedrijf focuste zich aanvankelijk op de bouwsector.

In de loop der jaren groeide het uit tot een immens familieconglomeraat met tentakels in de energie-, vastgoed-, transport-, defensie-, chemische en petrochemische sector. Odebrecht waagde zich zelfs aan scheepsbouw.

Militaire dictatuur

Nochtans had de onderneming het de eerste jaren na haar ontstaan knap lastig. Pas tijdens de militaire dictatuur (1964-1985) maakte Odebrecht een eerste groeispurt door. Een nieuwe expansie volgde tijdens het mandaat van de linkse president Luiz Inácio 'Lula' da Silva (2003-2011).

De ambities beperkten zich niet tot Brazilië. Op zijn hoogtepunt, in 2014, was het bedrijf actief in een dertigtal landen, boekte het een omzet van 107 miljard real (24,5 miljard euro) en had het 180.000 werknemers.

En toen lanceerde de Braziliaanse rechter Sérgio Moro 'Operatie Carwash'. In geen tijd legde de huidige minister van Justitie een groot corruptienetwerk met vertakkingen in heel Latijns-Amerika tot zelfs in Afrika bloot. Bedenkelijke rollen bleken weggelegd voor het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras en Odebrecht. Om met overheidscontracten aan de haal te gaan deelden de bedrijven gretig steekpenningen uit aan politici.

Presidenten in de cel

De affaire deed de voorbije jaren niet alleen tientallen dienstdoende en voormalige Latijns-Amerikaanse presidenten, ministers en ex-ministers in de gevangenis belanden. Ook bijna 80 voormalige kaderleden van Odebrecht ruilden noodgedwongen de wereld van de jetset in voor een cel van 12 vierkante meter. Samen kregen ze 1.140 jaar cel. Onder hen Marcelo Odebrecht, tot 2015 de topman van het gelijknamige concern.

48.000 werknemers Op zijn hoogtepunt, in 2014, was Odebrecht actief in een dertigtal landen, boekte het een omzet van 107 miljard real (24,5 miljard euro) en had het 180.000 werknemers. Vijf jaar later zijn er dat nog 48.000.

Al snel viel 'de multinational van de corruptie' in ongenade in de zakenwereld. Banken schreven minder gul leningen uit voor Odebrecht, werven vielen stil en naar overheidscontracten hoefde het conglomeraat zelfs niet meer mee te dingen. Het viel als paria sowieso als eerste af.

Met alle gevolgen van dien. Van de 180.000 werknemers van vijf jaar geleden blijven er vandaag nog 48.000 over. En de schuldenberg groeide, mede door miljardendeals met justitie in binnen- en buitenland, pijlsnel aan tot net geen 100 miljard real.

Mes op de keel

In een poging de meubelen te redden gingen heel wat activa de voorbije jaren al de deur uit. Maar de schuldeisers, waaronder zes grote banken en enkele internationale investeringsfondsen, zetten het bedrijf het mes op de keel en richten hun pijlen op Braskem, het kroonjuweel van het conglomeraat.