Linkse ex-leraar Castillo uitgeroepen tot president Peru

Na een aanslepende vete heeft een rechter in Peru de knoop doorgehakt: de linkse Pedro Castillo is de nieuwe president van het land. Mijnbouwbedrijven en investeerders wachten gespannen zijn economische plannen af.

Meer dan een maand na de presidentsverkiezingen in Peru hebben de autoriteiten Pedro Castillo uitgeroepen tot winnaar. De radicaal-linkse Castillo haalde volgens de officiële uitslag 50,3 procent van de stemmen. Zijn rivale Keiko Fujimori legde zich neer bij haar nederlaag maar herhaalde in een adem dat ze is bedrogen.

Mijnbouwbedrijven

Het aantreden van Castillo wekt argwaan bij bedrijven en beleggers. In zijn campagne beloofde hij de belastingen op de mijnbouwbedrijven fors op te schroeven. Die spelen een dominante rol in 's lands economie. Peru is de op een na grootste koperproducent ter wereld en is ook rijk aan goud, zilver en zink.