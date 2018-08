Lula start presidentscampagne vanuit zijn cel

Luiz Inácio Lula da Silva wordt vandaag voorgesteld als presidentskandidaat voor zijn partij. De voormalige Braziliaanse president zit sinds april in de gevangenis wegens corruptie.

De 72-jarige voormalige vakbondsleider zit in de zuidelijke stad Curitiba een straf van 12 jaar uit. Daardoor kon hij niet fysiek aanwezig zijn op het congres van zijn Arbeiderspartij 400 kilometer verder in Sao Paulo. Maar zijn portret met zijn glimlach en baard was alomtegenwoordig op de meeting.

'Brazilië, het is dringend, Lula president', scandeerden jonge militanten. Maar het is niet zeker of Lula ondanks de steun van zijn partij zal kunnen opkomen. De kiescommissie moet zich over zijn kandidatuur uitspreken.

Lula, die het land leidde van 2003 tot 2010 is de populairste president ooit in Brazilië. Hij werd later beschuldigd van betrokkenheid in een smeergeldaffaire rond staatsoliebedrijf Petrobras maar hield zijn onschuld steeds staande. Hij noemde de gevangenisstraf een complot om hem van een derde ambtstermijn te houden.

Kandidaten

Vandaag worden in Brazilië bij drie belangrijke partijen de kandidaten aangeduid voor de stembusslag. De voormalige gouverneur van Sao Paulo, Geraldo Alckmin, werd voorgedragen als de kandidaat van de centrumrechtse PSDB. De man zonder al te veel charisma geldt als de kandidaat van het establishment.