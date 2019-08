Macron wil brandend Amazonewoud op agenda G7

De Franse president Emmanuel Macron roept de G7-landen op om op hun top van komend weekend aandacht te besteden aan de woekerende bosbranden in het Amazonewoud.

‘Ons huis staat in brand. Letterlijk’, tweette Macron over het ongewoon hoge aantal branden in het Amazonegebied. In de eerste 7,5 maanden van het jaar werden in het gebied 85 procent meer brandhaarden geteld dan een jaar geleden. Wetenschappers maken zich zorgen over het effect daarvan op de opwarming van de aarde.

Macron wil het onderwerp daarom op de agenda zetten van de G7-top die dit weekend in de Franse badplaats Biarritz van start gaat.

De tweet van de Franse president lokte meteen een sneer uit van zijn Braziliaanse collega Jair Bolsonaro, die Macron van een ‘koloniale mentaliteit’ beschuldigde. Bolsonaro reageerde de voorbije dagen erg gepikeerd op de beschuldigingen van ngo’s dat zijn beleid mee aan de basis ligt van de woekerende branden.

Op zich is het voorkomen van bosbranden in het Amazonewoud in het droge seizoen niet abnormaal, maar de omvang van het fenomeen is dit jaar uitzonderlijk groot. Vermoed wordt dat veel branden zijn aangestoken door landbouwers die nieuwe grond willen ontginnen.

'Sensatie'

In opeenvolgende tweets beschuldigde Bolsonaro Macron ervan ‘een intern probleem van Brazilië en de andere landen in de regio uit te buiten voor persoonlijk politiek gewin’ en dat met het nodige gevoel voor sensatie, wat allesbehalve bijdraagt aan een oplossing van het probleem, aldus de Braziliaanse leider.

De Braziliaanse regering blijft openstaan voor dialoog, maar dan gebaseerd op objectieve feiten en met wederzijds respect, schreef de rechtse president. ‘De suggestie van de Franse president om op de G7 de aangelegenheden van het Amazonegebied te bespreken zonder daarbij de regio zelf te betrekken, getuigt van een in de 21ste eeuw voorbijgestreefde kolonialistische mentaliteit’, betoogde hij.