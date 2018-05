Maduro mikt op zege in geruïneerd Venezuela

Na bijna 20 jaar links-populistisch beleid is Venezuela geruïneerd. Toch lijkt president Nicolás Maduro op weg naar een herverkiezing. Meer ellende voor de bevolking dreigt.

Een fervente aanhanger van Hugo Chávez, dat was Yolanda Campos jarenlang. De kroonprins van de linkse populist, Nicolás Maduro, kan haar echter veel minder bekoren. Sinds de oud-buschauffeur in 2013 het presidentschap van Chávez erfde, werd Campos’ leven steeds meer een hel. ‘Met een dagloon van amper 12 dollarcent moet ik het zien te rooien. Ik ben diabetespatiënt, maar het is al zes maanden geleden dat ik mijn medicatie nog nam. Ik kan ze gewoon niet meer betalen’, getuigde de 55-jarige vrouw in de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Haar besluit staat vast: haar stem gaat zondag, bij omstreden presidentsverkiezingen, naar Henri Falcón. ‘Alles is beter dan nog eens enkele jaren Maduro.’

Schermvullende weergave Venezolanen gaan de straat op omdat ze al een maand geen water hebben. ©BELGAIMAGE

Miljoenen Venezolanen delen het sentiment van Yolanda Campos. Onder Maduro’s bewind is Venezuela weggegleden in een diepe economische crisis. En dat terwijl het, dankzij zijn gigantische oliereserves, een generatie geleden nog het rijkste land van Latijns-Amerika was.

De te grote afhankelijkheid van het zwarte goud, meer dan 90 procent van ’s lands inkomsten komt uit die sector, heeft Venezuela de voorbije jaren genekt. Zodra de prijs voor een vat olie in 2014 kelderde, ging de economie keihard onderuit. De afgelopen vijf jaar kromp die met liefst 40 procent. Voor dit jaar verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een tik van 15 procent. Voedsel, geneesmiddelen en basisproducten als wc-papier werden steeds schaarser.

Hyperinflatie

Een derde van de 31 miljoen Venezolanen slaat op zijn minst een maaltijd per dag over. Daarnaast kampt het land met hyperinflatie: het IMF voorspelt tegen eind dit jaar een cijfer van 13.864 procent. De bolívar, de nationale munt, heeft het afgelopen jaar 98 procent van zijn waarde verloren tegenover de dollar. ‘Met 236.000 bolívar kon je vijf jaar geleden nog een appartement op de kop tikken. Vandaag volstaat het amper om je voorgerecht bij de lunch te betalen’, jammeren heel wat Venezolanen. De muntontwaarding heeft al geleid tot de herintroductie van de ruilhandel, bij voorkeur met eieren.

Maduro gaat gewoon weer winnen. Desnoods koopt hij kiezers, bedreigt hij ze of speelt hij vals. nicholas watson analist teneo intelligence

De economische malaise heeft desastreuze humanitaire gevolgen. Ondervoeding nam een enorme vlucht. De kindersterfte steeg in 2017 met 30 procent. In een jaar nam het aantal overlijdens tijdens de bevalling met liefst 66 procent toe.

Steeds meer tot wanhoop gedreven Venezolanen gaan hun geluk elders beproeven. ‘Momenteel trekken 5.000 Venezolanen per dag naar het buitenland. In dit tempo emigreren dit jaar zo’n 1,8 miljoen mensen of ruim 5 procent van de bevolking’, maakte UNHCR, de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, onlangs bekend. Liefst vier op de tien Venezolanen lopen met migratieplannen rond.

Beste kaarten

Schermvullende weergave Javier Bertucci ©AFP

Een president die met een dergelijk rapport naar de kiezer trekt, wacht in vele landen een electorale afstraffing, maar niet in Venezuela. Maduro heeft zelfs de beste kaarten in handen om als winnaar uit de verkiezingsrace te komen, ook al verwerpt 75 procent van de bevolking zijn beleid, voorspellen analisten. Niet alleen omdat hij het overheidsapparaat als propagandamachine gebruikt, maar ook omdat de belangrijkste alliantie van oppositiepartijen, de MUD, de stembusslag boycot. Van eerlijke verkiezingen kan volgens haar toch geen sprake zijn omdat haar belangrijkste kandidaten in de cel zitten of in ballingschap gedwongen zijn.

Twee mensen doorbraken het oppositiefront: de evangelist Javier Bertucci (48) en de gepensioneerde militair en ex-gouverneur Henri Falcón (56). Het wordt vooral uitkijken naar de prestaties van Falcón.

Schermvullende weergave Henri Falcon ©AFP

Met een nieuw recept hoopt de oud-aanhanger van Chávez een einde te maken aan bijna twintig jaar chavismo. Zo stelt hij voor om de bolívar in te ruilen voor de dollar om de koopkracht van de armste Venezolanen op te krikken. Onder de goedkope olieleveringen aan Caribische landen wil hij een streep trekken. Buitenlandse investeerders denkt hij aan te trekken door de wisselkoerscontroles af te schaffen. Voorts is hij van plan de hulp van het IMF in te roepen en rekent hij op internationale hulp om de humanitaire crisis te beëindigen.

Falcón moet het zondag niet alleen opnemen tegen Maduro. De onverschilligheid van een groot deel van de kiezers is ook een te duchten tegenstander. Veel Venezolanen koesteren weinig hoop dat hun stem een verschil kan maken. Ze zijn niet vergeten dat ze vorig jaar wekenlang vergeefs de straat optrokken om verandering af te dwingen.

Omkoping

Tegenstanders van het regime maken ook al gewag van ‘omkopingsmethodes’ door het kamp-Maduro. Dat beloofde miljoenen voedselpakketten uit te delen aan mensen die zondag op de aftredende president stemmen. ‘Maduro gaat gewoon weer winnen’, voorspelt Nicholas Watson, analist Latijns-Amerika van het adviesbureau Teneo Intelligence. ‘Desnoods koopt hij kiezers, bedreigt hij ze of speelt hij vals.’