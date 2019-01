Maduro verwerpt Europees ultimatum

De omstreden Venezolaanse president weigert voor 2025 nieuwe presidentsverkiezingen te organiseren. Het hooggerechtshof in Caracas richt intussen zijn pijlen op de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó.

In Venezuela gaat de strijd om de macht tussen de omstreden president Nicolás Maduro en de parlementsvoorzitter Juan Guaidó woensdag zijn tweede week in. Geen van beide kampen is van plan snel de handdoek in de ring te gooien.

De twee kemphanen lijken begonnen aan een lange partij schaak, waarbij een zet van de ene speler vrijwel onmiddellijk beantwoord wordt met een tegenzet van zijn aartsrivaal terwijl de aanhangers van de twee protagonisten het gevecht, met tactische richtlijnen en gerichte ingrepen, in het voordeel van hun favoriet proberen te doen kantelen.

Venezolaanse hooggerechtshof

Dat bleek woensdag nog eens. Nadat de Verenigde Staten beslist hadden het oliewapen in te zetten om Maduro tot een vertrek te bewegen, klopte zijn regime aan bij het Venezolaanse hooggerechtshof.

Wereldwijd zijn verschillende regeringen en organisaties erg bezorgd over wat zich in Venezuela afspeelt. Ze roepen op tot een dialoog. Nicolás Maduro Venezelaanse president

Op vraag van de Venezolaanse procureur-generaal Tarek Saab richtte de instelling, een bastion van Maduro-getrouwen, zijn pijlen op Guaidó. De 35-jarige ingenieur kreeg een reisverbod opgelegd en het hooggerechtshof bevroor zijn tegoeden. De maatregelen drongen zich volgens de rechtsinstantie op 'om de integriteit van het land te beschermen'.

De demarches van justitie kunnen uitmonden in de arrestatie van de zelfbenoemde interim-president. Maduro en co. lijken terug te grijpen naar een beproefd recept. De afgelopen jaren belandden wel meer oppositieleiders, onder wie Guaidó's 'politieke vader' Leopoldo López, in de cel.

Mediaoffensief

Parallel aan de juridische acties lanceerde Maduro, de kroonprins van Hugo Chávez, een internationaal mediaoffensief. In een gesprek met het Russische persagentschap RIA verklaarde hij zich bereid tot 'gesprekken met de oppositie en mogelijk bemiddeling door een derde land'.

We aanvaarden geen ultimatum. We geven niet toe aan chantage. Voor 2025 vinden geen presidentsverkiezingen plaats. Nicolás Maduro Venezolaanse president

'Wereldwijd zijn verschillende regeringen en organisaties erg bezorgd over wat zich in Venezuela afspeelt. Ze roepen op tot een dialoog', stelde Maduro. Hij sloot vervroegde parlementsverkiezingen niet uit.

Dat voorstel valt bij de Venezolaanse oppositie meer dan waarschijnlijk op een koude steen. Nadat zij de vorige parlementsverkiezingen in 2015 gewonnen had, zette Maduro het halfrond politiek buitenspel en riep hij een alternatief parlement, de grondwetgevende vergadering, samen.

Die 'constituante' is samengesteld uit aanhangers van het linkse regime. Ze schreef vorig jaar omstreden presidentsverkiezingen uit, die geboycot werden door de belangrijkste oppositiepartijen. De uitslag van de stembusslag is door een groot deel van de internationale gemeenschap nooit erkend.

Nieuwe presidentsverkiezingen

Van een nieuwe, onomstreden presidentiële race wil de ex-buschauffeur niet weten. De Venezolaanse oppositie dringt daar op aan, maar ook de VS, heel wat rechtse regeringen in Latijns-Amerika en Europa zijn daar voorstander van.

Schermvullende weergave Het Venezolaanse hooggerechtshof heeft parlementsvoorzitter Juan Guaidó een reisverbod opgelegd en zijn activa bevroren. ©AFP

Een resem Europese lidstaten, waaronder Frankrijk, Duitsland en Spanje, stelde Maduro vorig weekend zelfs een ultimatum. De lidstaten gaven hem tot 3 februari om nieuwe presidentsverkiezingen uit te schrijven. Anders erkennen ze Guaidó als interim-president.

Die deadline lijkt niet veel indruk te maken op Maduro. 'We aanvaarden geen ultimatum. We geven niet toe aan chantage', stelde hij in het gesprek met RIA. 'Voor 2025 vinden geen presidentsverkiezingen plaats', ging hij voort. Dat jaar loopt Maduro's tweede en erg omstreden mandaat, dat op 10 januari begon, af.

Maduro wordt niet alleen gesteund door twee internationale zwaargewichten, China en Rusland, maar ook door de legertop in zijn land. Zolang de militairen niet het kamp van Guaidó kiezen, houdt Maduro wellicht vast aan de macht.

Protesten tegen Maduro

In een poging de legerbasis voor zich te winnen schermt de parlementsvoorzitter met amnestie. Soldaten die Maduro de rug toekeren, zullen niet vervolgd worden voor corruptie of mensenrechtenschendingen.

Om de druk op de militairen te verhogen organiseren Guaidó en zijn aanhangers woensdag weer protesten. Ze plannen een reeks samenkomsten op verschillende plaatsen in het land.