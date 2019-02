Maduro waarschuwt voor burgeroorlog in Venezuela

De omstreden Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft nog enkele uren vooraleer een deadline verstrijkt om vervroegde verkiezingen in Venezuela uit te roepen. In een interview alludeert hij op een mogelijke burgeroorlog.

'Alles hangt af van de graad van waanzin en agressiviteit van de noordelijke imperialisten en hun Westerse bondgenoten', zei hij. Het interview is afgenomen op vrijdag. 'We leven gewoon in ons land en vragen dat niemand zich moeit met binnenlandse aangelegenheden. We bereiden onszelf voor om ons land te verdedigen.'