Mexicaanse president beleeft grootste crisis sinds aantreden

In een pittige brief kondigde minister van Financiën Carlos Urzúa zijn ontslag aan. Onenigheid over het economisch beleid liet hem geen andere keus, luidt het.

'De meningsverschillen over het economisch beleid waren legio. Ik ben ervan overtuigd dat je extremistische standpunten, van links en van rechts, moet bannen. Maar mijn mening viel in dovemansoren', schrijft Urzúa.

Ambtenaren

'We hebben ons ertoe verbonden het economisch beleid op een nieuwe leest te schoeien. We kunnen geen verandering teweegbrengen als we dezelfde strategieën toepassen als de voorbije 36 jaar. Je kan geen nieuwe wijn in oude zakken schenken', klonk het. De president wees de nummer twee van het ministerie, Arturo Herrera, al aan als opvolger van Urzúa.